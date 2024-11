Proč opět chybí Schick? Přijel by, kdyby byl zdravý, řekl Hašek. V Baníku našel nového Šulce

Schick by přijel, kdyby byl zdravý.

Reprezentace se i na dalším srazu bude muset obejít bez Patrika Schicka (28). Útočník Leverkusenu, který vynechal říjnový sraz, aby se doléčil a byl týmu k dispozici na závěrečné boje ve skupině Ligy národů v Albánii a v Olomouci s Gruzií, podle trenéra Ivana Haška (61) stále není stoprocentně uzdravený.

Podruhé byl v nominaci vynechaný Patrik Schick. Proč?

"Kdyby byl Patrik stoprocentní, tak sem přijede. Komunikujeme spolu a říkal, že se potřebuje doléčit. Má nějaké drobné bolístky. V pondělí má ještě nějaké vyšetření."

Přitom v Leverkusenu na nějaké minuty nastupuje.

"Pokud by byl stoprocentně zdravý, tak by přijel."

Bylo to jeho rozhodnutí, že na sraz nepřijede?

"Znovu opakuji – pokud by byl Patrik stoprocentně zdravý, tak je v nominaci."

V nominaci je jeden nováček – záložník Matěj Šín z Baníku. Jaké s ním máte plány?

"Je to hráč, který by měl být v budoucnosti stabilním členem národního týmu. Má pro to všechny předpoklady. Ukázal formu a typologicky je podobný Pavlu Šulcovi, hrají na stejné pozici, takže i proto jsme ho vzali."

Není škoda, že nepomůže jednadvacítce v baráži?

"Už když Jan Suchopárek oznamoval nominaci, tak bylo zřejmé, že Matěj nejspíš pojede s námi, takže to nebylo téma. Rozhodli jsme se takto."

Brankář Antonín Kinský dál předvádí dobré výkony. Zamyslíte se nad tím, zda si neřekl o post jedničky, když Matěj Kovář v klubu moc nechytá a spíš se řeší jeho budoucnost?

"Snad nemyslíte, že vám tu řeknu, kdo bude chytat?"

Příští zápasy reprezentace. Livesport

Zeptám se jinak – zatlačil Kinský ještě víc na Matěje Kováře?

"Je to dotaz především na trenéra brankářů, i když hlavní slovo mám já. Jsme rádi, že tu máme tři vyrovnané brankáře, kteří jsou k dispozici. Navíc i Matěj něco v poslední době odchytal."

Z nominace je zřejmé, že znovu budete sázet na slávistickou a plzeňskou osu. Nehrozí ale, že budou tito hráči unavení? Někteří navíc řeší různá drobná zranění.

"Už nyní mohu říct, že nominace není konečná. Dojde ke změnám. Čekáme na různá vyšetření. Několik hráčů půjde na magnetickou rezonanci, takže víme, že pokud dopadne zle, někteří kluci vypadnou."

Řeknete o koho se jedná?

"To je naše vnitřní záležitost. Máme za ně připravené náhrady."