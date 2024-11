O postup v Lize národů i s nováčkem Šínem. V nominaci opět chybí Schick a Hranáč

Česká fotbalová reprezentace završí podzimní program závěrečnými dvěma zápasy Ligy národů proti Albánii a Gruzii. Svěřenci Ivana Haška do posledního srazu nabitého roku 2024 vstupují z prvního místa své skupiny v Lize B a zabojují o postup mezi nejlepší evropské výběry do Ligy A. Trenér Hašek na sraz povolal 25 fotbalistů včetně nováčka Matěje Šína (20). Naopak do nominace se kvůli přetrvávajícím zdravotním komplikacím nevešel Patrik Schick (28). Jen mezi náhradníky pak je stoper Robin Hranáč (24).

Šín se v nominaci objevil i přes to, že figuruje i ve výběru do 21 let. Ofenzivní záložník ostravského Baníku si výkony v posledních zápasech řekl o místo v A-týmu a Lvíčatům tak nepomůže v barážových duelech o postup na Euro. "Jsme tak domluvení s trenérem Suchopárkem," zmínil trenér Ivan Hašek.

Šín v aktuálním ročníku Chance Ligy nastřílel čtyři góly, ke kterým přidal dvě asistence a je jednou z hlavních ofenzivních hrozeb ostravského Baníku. "Je to budoucnost českého fotbalu. V příštích letech by se tady měl objevovat pravidelně, navíc má výbornou aktuální formu," vysvětlil trenér důvody Šínovy nominace.

Ve výběru 25 jmen stejně jako v říjnu schází nejlepší střelec současného národního mužstva Patrik Schick, který stále není zdravotně zcela v pořádku. "Patrik, když je stoprocentní, tak na sraz vždycky rád přijede. Teď ale musí absolvovat nějaké vyšetření v Německu a dát se dokupy," prozradil Hašek, proč Schicka opět opomenul.

Kvůli prakticky nulovému vytížení v Hoffenheimu zůstal jen mezi náhradníky Hranáč, před kterým dostal přednost plzeňský Václav Jemelka. Naopak nechybí David Zima, jenž kvůli zdravotním komplikacím nenastoupil ke čtvrtečnímu zápasu Slavie ve Frankfurtu.

Český tým v boji o postup nečeká nic jednoduchého. Ve skupině je sice na prvním místě, ale na čtvrtou Ukrajinu má k dobru pouhé tři body a stále může spadnout o úroveň níž. O postup v Lize národů Češi hrají v sobotu 16. listopadu v Albánii a v úterý 19. listopadu v Olomouci proti Gruzii.

Liga národů je zároveň propojena s bojem o mistrovství světa v roce 2026. Čtyři nejlepší vítězové skupin, kteří neuspějí v klasické kvalifikaci, se dostanou do play off o šampionát. Pokud by český celek udržel první místo, velmi pravděpodobně by měl jistou nejhůře baráž o mistrovství světa. Klasická kvalifikace se teprve bude losovat na konci roku, Haškovi svěřenci nejspíš budou ve druhém výkonnostním koši.