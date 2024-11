Real Madrid na lovu v Leverkusenu. Kromě Alonsa chce přivést i Floriana Wirtze

Real Madrid má na léto ambiciózní plány. Kromě toho, že by na Santiago Bernabéu rád přivedl trenérský klenot Xabiho Alonsa (42), se španělský gigant podle informací stanice Sky chystá zlanařit z Leverkusenu také Floriana Wirtze (21). A dle slov spoluhráče Roberta Andricha (30) je Wirtz na další krok v kariéře připraven.

Wirtz si v minulé sezoně konečně vydobyl místo mezi elitou. V minulé sezoně Bundesligy zapsal 11 gólů a stejný počet asistencí a jeho Bayer prošel ligou jako nezastavitelný tank – ovládl ji bez jediné porážky a podmanil si i DFB-Pokal.

Letos je to sice v podání Leverkusneu o poznání slabší, nicméně Wirtz si čísla drží. V Lize mistrů se trefil třikrát ve čtyřech zápasech a je dlouhodobě považován za jeden z největších evropských talentů. Skvelé výkony podával i na letošním Euru za německý národní tým, s nímž v sobotu odehraje domácí zápas v Lize národů proti Bosně a Hercegovině. Wirtze čeká 28. reprezentační utkání, za Die Mannschaft nastřílel zatím čtyři góly.

Jednadvacetiletý útočník má v Leverkusenu kontrakt do léta 2027, ale podle Roberta Andricha je jen otázkou času, kdy se jeho hvězda rozzáří na větší scéně. "Jsem si jistý, že je připraven na další krok. Jestli teď, v létě příštího roku, je vepsáno ve hvězdách," uvedl pro Sky. "I on sám to potřebuje," dodal.

Real Madrid by pro Wirtze mohl být ideální destinací, dle všeho by totiž mohl pokračovat ve spolupráci s úspěšným trenérem Xabi Alonsem. Podle španělských a německých médií Bílý balet usilovně pracuje na tom, aby španělského trenéra jmenoval nástupcem Carla Ancelottiho, až mu po konci sezony vyprší smlouva.