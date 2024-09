Reprezentaci bude kvůli zranění scházet Jurásek, Hašek ho v nominaci nahradil Kušejem

Trenér Ivan Hašek (60) musel na srazu české fotbalové reprezentace před úvodními zápasy nového ročníku Ligy národů v Gruzii a s Ukrajinou udělat jednu změnu v nominaci. Z kádru vypadl kvůli zranění ofenzivní univerzál Matěj Jurásek (21) z pražské Slavie, kterého nahradil mladoboleslavský Vasil Kušej (24). Národní tým o tom informoval na tiskové konferenci v Praze

Jurásek startoval v červnu na mistrovství Evropy v Německu. Jednadvacetiletý křídelník má v reprezentačním áčku zatím na kontě čtyři starty a jeden gól. V neděli nastoupil za Slavii ve vítězném ligovém zápase proti Pardubicím, v základní sestavě odehrál 45 minut a po poločase ho vystřídal Ivan Schranz.

"Matěj není úplně zdravý. Na tréninku dopadl v plném běhu na rameno. Chtěl hrát a cítí se zdravý, ale za mě mu chybí letní příprava," řekl po zápase slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Kušej se do národního A-mužstva dostal podruhé, na kontě má zatím jeden start z loňského listopadu v závěrečním utkání kvalifikace mistrovství Evropy proti Moldavsku. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní univerzál se po slabším jaru znovu dostal do formy a pomohl Mladé Boleslavi k postupu do hlavní fáze Konferenční ligy.

Trenér Hašek sleduje i olomouckého útočníka Jana Klimenta, který v neděli dal dva góly při remíze 2:2 s Baníkem Ostrava a se sedmi brankami vede v ligové sezoně tabulku kanonýrů.

"Honza Kliment je jeden z hráčů, které národní tým určitě sleduje. Vidí, jak se mu daří. Ale myslím, že vzhledem k pozici, že vypadl Matěj Jurásek, se více nabízel Vasil Kušej," uvedl nový generální sportovní manažer reprezentace Tomáš Hübschman.

Program české reprezentace. Livesport

Český tým nastoupí k prvním zápasům od nevydařeného Eura v Německu, kde neprošel ze skupiny. Reprezentanti si v sobotu v Tbilisi zopakují souboj s Gruzií, s níž na šampionátu remizovali 1:1. O tři dny později pak přivítají Ukrajinu v pražském Edenu.

Tým se v poledne sešel v Praze, kde se bude chystat až do čtvrtka, kdy odletí do Tbilisi. Z třiadvacetičlenného kádru chyběl pouze obránce Ladislav Krejčí, který se připojí během pondělí. V mužstvu jsou tři nováčci gólmani Jakub Markovič s Adamem Zadražilem a bek Matěj Ryneš.