Ronaldo ukončí kariéru v Al Nassru, loučit se ale ještě nechce. Nemyslí ani na roli trenéra

Čas do zveřejnění nominace Roberta Martíneze (51) na další zápasy Portugalska se neúprosně krátí a ostřílený Cristiano Ronaldo (39) dal jasně najevo, že chce být stále součástí mužstva, a to i navzdory nepříliš hvězdnému výkonu na Euru. V rozhovoru pro televizní stanici Now rozebral výkon týmu, své ambice zúčastnit se příštího ročníku Ligy národů i konec kariéry.

Ronaldo se poprvé v reprezentačním dresu představil v roce 2004. Od té doby nastoupil do 164 zápasů, ve kterých 113krát skóroval. "V národním týmu působím už více než 20 let. Jsem velmi hrdý na to, že mohu naše barvy reprezentovat, je to splněný sen. Takže až opustím národní tým, nebudu o tom nikomu předem říkat, bude to z mé strany velmi spontánní rozhodnutí, ale zároveň rozhodnutí, o kterém jsem hodně přemýšlel," řekl Ronaldo o odchodu do reprezentačního důchodu.

"V tuto chvíli chci být schopen pomoci národnímu týmu v nadcházejících zápasech. Brzy nás čeká Liga národů a opravdu rád bych si v ní zahrál," dodal o své budoucnosti.

Mluvil i o nepříliš povedeném Euru, kdy po prohraných penaltách s Francií vypadl jeho tým ve čtvrtfinále. "Nedopadlo to tak, jak všichni očekávali, tedy že vyhrajeme. Z Eura jsme si odnesli velmi důležitou lekci a vedle současné generace Portugalců vidím i její zářnou budoucnost. Vždycky musíme věřit, že si národní tým na dalších turnajích povede lépe," řekl útočník Al Nassru. Pochválil zároveň výkon vítězného mužstva. "Myslím, že Španělé byli bezesporu nejlepším týmem šampionátu, a proto si také odnesli titul. Dokázali zastavit ty nejsilnější soupeře," dodal.

Ronaldo prý konkrétní datum odchodu do fotbalového důchodu nemá, naznačil ale, že by svou profesní dráhu rád uzavřel v Al Nassru, kde působí už třetí sezonu a vydělá si za rok přes 200 milionů eur. "Nevím, jestli skončím brzy, nebo až za dva či tři roky. Ale s největší pravděpodobností ukončím kariéru tady. Jsem tu spokojený, daří se mi a cítím se dobře, jak v zemi, tak v lize. Jsem velmi šťastný, že mohu hrát arabskou ligu a chci v tom pokračovat," prozradil portugalský útočník.

Zároveň dal jasně najevo, že na trenérskou lavičku v budoucnu usednout neplánuje. "Nemyslím si, že být trenérem nějakého týmu je v tuto chvíli mým cílem. Ani mě to nenapadlo, nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Svou budoucnost vidím mimo fotbal. Ale jen Bůh ví, co čas přinese," vysvětlil Ronaldo, který přestože stále hraje, má za sebou řadu investic v jiných odvětvích. Zda Ronaldo v červeno-zeleném dresu ještě zazáří, se ukáže již v zářijových utkáních Ligy národů proti Chorvatsku a Skotsku.