Neuer bude pokračovat v reprezentaci, zní z Německa. Místo zářijových zápasů si ale dá pauzu

Nejprve neobvyklá přestávka, pak odjezd na mistrovství světa 2026. Manuel Neuer (38) chce zřejmě pokračovat v kariéře v německém národním týmu. Podle informací deníku Bild se mistr světa z roku 2014 v kádru Die Mannschaft již rozhodl o své budoucnosti na mezinárodní scéně.

Sportovní ředitel Německého fotbalového svazu (DFB) Rudi Völler nedávno prohlásil, že Neuer dostane pozvánku do reprezentace na zářijové mezistátní zápasy, a bude mu tak umožněno pokračovat v kariéře v národním týmu. Deník Bild v úterý potvrdil, že gólman Bayernu Mnichov má zájem v mezinárodní kariéře pokračovat. DFB ale na dotaz agentury SID neodpověděl a zprávu nepotvrdil.

Podle německého listu se Neuer nezapojí do zápasů proti Maďarsku v Düsseldorfu (7. září) a Nizozemsku v Amsterdamu (10. září), chce si totiž dát pauzu. Do národního týmu by se nicméně měl vrátit ke konci roku a projít s ním i kvalifikaci na nadcházející mistrovství světa, kde by si rád zahrál.

Nadcházející výzvy pro německou reprezentaci. Flashscore

Osmatřicetiletý gólman na začátku srpna uvedl, že zatím nemá co oznámit, když byl na konec v reprezentaci dotázán novináři. Po vyřazení z domácího mistrovství Evropy před čtyřmi týdny nechal rozhodnutí o své budoucnosti v dresu národního týmu otevřené.

Další reprezentační okna jsou naplánovaná na říjen a listopad. V každém z nich odehrají svěřenci Juliana Nagelsmanna dva zápasy Ligy národů. Po evropském šampionátu už ohlásili konec kariéry v německém výběru Thomas Müller, Toni Kroos a v pondělí večer i dosavadní kapitán Ilkay Gündogan.

Pokud by Neuer pokračoval, byl by právě on kandidátem na zisk kapitánské pásky. Ostatně tuto roli v Die Mannschaftu už sedm let zastával, a to až do podzimu 2023. Na klubové úrovni má Neuer platnou smlouvu s Bayernem do léta 2025.

Pokračování rodáka z Gelsenkirchenu mezi třemi tyčemi by bylo další velkou ranou pro Marca-Andrého ter Stegena. Dvaatřicetiletý brankář je od roku 2014 jedničkou věhlasné Barcelony, stálé místo v brance Německa se mu ale vybojovat nedaří. I když často zastupoval Neuera během jeho přestávek způsobených zraněními, naposledy po jeho vážné nehodě na lyžích v prosinci 2022.