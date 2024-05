Jurásek by se mohl znovu stěhovat, o českého reprezentanta prý stojí Fenerbahce

David Jurásek by mohl znovu měnit barvy.

Reprezentační krajní bek David Jurásek (23), kterého Benfica Lisabon v lednu zapůjčila německému Hoffenheimu, by se mohl v létě opět stěhovat. Nyní do Turecka, zájem má údajně Fenerbahce Istanbul.

Jurásek dres Hoffenheimu oblékl v 11 případech a připsal si pouze jednu asistenci. Je možné, že v německém klubu by mohl zůstat, ale vypadá to, že ten nechce zaplatit opci na koupi ve výši 12 milionů eur. Jeho dalším působištěm by tedy mohlo být turecké Fenerbahce.

Podle webu Fanatik.com.tr je Jurásek jedním z kandidátů na náhradu za Ferdiho Kadioglua. Vedení tureckého klubu už pomalu počítá s tím, že jeho opora odejde a začíná se poohlížet po alternativách.

Za něco málo přes tři měsíce v Německu si Jurásek připsal 11 bundesligových vystoupení (441 minut), z toho čtyři v základní sestavě, přičemž při dubnové porážce 2:3 s Bochumí si připsal asistenci. Hovoří se také o tom, že o něj stojí italská Boloňa.