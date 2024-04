Bochum v boji o udržení získala body proti Hoffenheimu, Juráskova asistence nepomohla

Hráči Bochumi si poradili ve 31. kole německé Bundesligy před vlastními fanoušky s Hoffenheimem a zvítězili 3:2. Na výkonu domácích byla znát nutnost zisku všech bodů a v závěru první půle byli odměněni dvěma trefami, přičemž za zmínku stál zejména úvodní zásah nakonec dvougólového Kevina Stögera (30) z přímého kopu. Součástí defenzivy hostů, která v sezoně inkasovala už 63 branek, což z ní dělá druhou nejhorší obranu soutěže, byl také Pavel Kadeřábek (32). David Jurásek (23) se k němu přidal v 56. minutě a asistoval u jediného gólu svého týmu.

Blau-Weiss začali k potěšení domácích příznivců velmi odvážně. Už ve čtvrté minutě mohli jít do vedení po skvělé ráně Philippa Hofmanna, kterou na poslední chvíli zlikvidoval brankář Oliver Baumann. Ten musel o pár okamžiků později projít podobným testem proti stejnému střelci.

Bochum se zdála být na svého soupeře dobře připravená a ve 34. minutě se ujala vedení, když Stöger na milimetr přesně zavěsil přímý kop do levé šibenice. Na druhé straně mohl vzápětí odpovědět Tim Drexler, ale jeho projektil orazítkoval pouze břevno.

V nastaveném čase první půle zvyšoval na rozdíl dvou branek Felix Passlack, k němuž propadl centr z levého okraje hřiště.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ani po změně stran se na herním projevu obou týmů nic nezměnilo. Svěřenci Pellegrina Matarazza se marně snažili zastavit rozjeté Blau-Weiss. Za pozornost stála individuální akce Maximiliana Witteka, jenž mohl pokusem z 56. minuty postavit klub z regionu Kraichgau do téměř neřešitelné situace.

Nepoučitelní hosté do ní stejně zabředli, a to o osm minut později, když od tyče odražený míč uklidil bezpečně do brány Stöger. Hoffenheim poté odvrátil skutečnost, aby teprve podruhé v sezoně ve venkovním utkání neskóroval. Velkou měrou se o to postarali oba čeští hráči, když po individuální akci Kadeřábka střílel Jurásek, jehož pokus tečoval chorvatský forvard Andrej Kramarič.

Posledně jmenovaný hráč se pak povedeným lobem prosadil ještě jednou, čímž už definitivně uzavřel gólový účet střetnutí.

Tak se na hřišti pohyboval Stöger. Opta by Stats Perform

Tabulka Bundesligy