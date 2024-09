Nejlepší střelec roku 2024. Viktor Gyökeres s nasazenou maskou dobývá fotbalový svět

Podmaňuje si Ligu Portugal, po operaci kolena se vrátil lepší než kdy předtím. Celkem 40 gólů ve 40 zápasech dělá z Viktora Gyökerese (26) nejlepšího střelce kalendářního roku 2024, předčil i Erlinga Haalanda (24). Přestože se švédský útočník nedokázal prosadit v Brightonu ani v St. Pauli, portugalská liga mu svědčí. Za Sporting v úvodních sedmi soutěžních zápasech aktuální sezony skóroval jedenáctkrát a další tři trefy přidal v dresu národního týmu.

To, že Gyökeres střílí góly, není žádné překvapení. Kdo v minulé sezoně alespoň trochu sledoval portugalskou ligu, tomu Švéd, který přišel loni v létě z Coventry City, patrně utkvěl v paměti. V 50 zápasech totiž nastřílel 43 gólů a na 14 přihrál, čímž zásadně pomohl Sportingu k mistrovskému titulu.

Bilance je to skvělá a málokoho by napadlo, že by ji rodák ze Stockholmu mohl ještě vylepšit. Tím spíš, že v létě musel podstoupit operaci levého kolene. jenže Muž v masce, což je přezdívka, kterou získal díky typické oslavě, a která se již stala celosvětovým fenoménem, se vrátil ještě hladovější a lepší.

V 10 zápasech aktuální sezony nastřílel 14 gólů, 11 za Sporting a tři za národní tým, k tomu přidal pět asistencí. Pokud se podíváme výhradně na portugalskou ligu, má na kontě 10 gólů v šesti zápasech. Jinými slovy, z 18 týmů v soutěži vstřelily více branek než švédský útočník pouze samotný Sporting (22), FC Porto a Benfica (12).

Jedná se o nejlepší start útočníka úřadujícího portugalského mistra do nejvyšší soutěže v 21. století a je to už 35 let, co nějaký hráč vstřelil tolik gólů v prvních šesti zápasech Ligy Portugal. Tehdy Mats Magnusson, hráč Benfiky a rovněž Švéd, nasázel v ročníku 1989/90 ve svých prvních šesti zápasech ještě o gól víc.

Vždy se ale najde skeptik, který má tendenci poukazovat na to, že Gyökeres nedosahuje svého potenciálu. Koneckonců mluvíme o hráči, který se po odchodu z Brommapojkarny neprosadil v Brightonu, Swansea ani St Pauli. Jenže podíváme-li se na letošní kalendářní rok, nikdo nedal víc branek.

Gyökeres má na kontě 40 gólů ve 40 zápasech. Až za ním jsou Erling Haaland (36 ve 34 zápasech), Harry Kane (35/40), Kylian Mbappé (31/45), Robert Lewandowski (25/43) nebo Cristiano Ronaldo (29/35).

Existuje jen málo hráčů s charakteristickými oslavami, které mají děti tendenci napodobovat na hřišti. Typické "siuuuu" Ronalda, krčení ramen Colea Palmera nebo přemety Naniho... Do této hvězdné kategorie se dostal i Gyökeres. Propletenýma rukama si zakrývá obličej a nechává viditelné pouze oči. Rok nechával fanoušky lámat si hlavy, co to vlastně znamená. Souviselo to se slavnou maskou Hannibala Lectera? Otázky následovaly pokaždé, kdy se dostal před novináře.

Děti z Aspudden-Tellus napodobují Gyökeresovu oslavu. Bruno Henriques/Flashscore

Má to být pocta Baneovi, padouchovi z DC Comics, který byl stvořen, aby trápil Batmana. S využitím své síly dokázal jako jediný slavného superhrdinu porazit, stejně jako Gyökeres využívá svou sílu a rychlost k trápení obran v Portugalsku i mimo něj.

"Dokud jsem si nenasadil masku, nikdo se o mě nezajímal," říká v komiksu Bane. A od té doby, co si Gyökeres nasadil masku, nespustil svět oči z něj. Jeho sláva roste a oslava cestuje z Lisabonu do celého světa.