Vítězové a poražení: Hororový týden pro Dinamo Záhřeb i skvělé představení Marseille

Zatímco v týdnu směřovali fotbaloví fanoušci svou pozornost k Lize mistrů, o víkendu byly jejich prioritou znovu ligové soutěže – a bylo se na co dívat. Pravidelná rubrika Livesport Zpráv si opět posvítila na vítěze a poražené víkendu. Kdo se jimi stal tentokrát?

Římem se prohnal bouřlivý týden. Ve středu byl kvůli špatnému startu do sezony překvapivě propuštěn trenér tamního AS Daniele De Rossi, a to přestože v dubnu prodloužil smlouvu.

Na hráče se tak vytvořil velký tlak, aby pod novým trenérem Ivanem Juričem podávali dobré výkony. Jedním z těch, kteří se ocitli v centru kritiky médií, byl bývalý útočník Girony Dovbyk, který musí po Romeluovi Lukakuovi, jenž v kariéře pokračuje v Neapoli, naplnit velká očekávání.

Dovbyk odehrál další dobrý zápas. Opta by Stats Perform

Ukrajinskému útočníkovi, který v minulé sezoně v LaLize nastřílel skvělých 24 gólů, chvíli trvalo, než se sžil s novými spoluhráči. Poslední výkony nicméně naznačují, že se fanoušci AS mají na co těšit. Dovbyk se do střelecké listiny poprvé zapsal minulý týden při remíze 1:1 s Janovem. O víkendu proti Udinese pak přidal další zásah, když z pokutového kopu otevřel skóre a položil základ k domácímu vítězství 3:0.

Pro chorvatský velkoklub to byl hororový týden. Začal úterní porážkou 2:9 v Lize mistrů na půdě Bayernu Mnichov, pro což nemělo vedení Dinama pochopení a rozhodlo se propustit trenéra Sergeje Jakiroviče, jenž převzal klub v srpnu 2023. V té samé sezoně ho mimochodem dovedl k ligovému titulu i vítězství v domácím poháru.

Začátek nového ročníku už tak dobrý nebyl. Poslední ligové zápasy přinesly remízu a porážku a v úterý se vše pokazilo proti Bayernu. V sobotu tak byl dočasnou funkcí hlavního trenéra pověřen asistent Sandro Perkovič a očekávalo se, že Dinamo získá zpět ztracené sebevědomí. Sobotním soupeřem byl totiž klub ze dna tabulky Slaven Belupo, který měl před sobotním zápasem na kontě pouhý jeden bod ze šesti utkání. Zápas skončil senzační porážkou 1:4...

Pokud by Dinamo v tomto ročníku chorvatskou ligu nevyhrálo, stalo by se tak poprvé od roku 2017, kdy jeho nadvládu přerušila Rijeka. Klub ze Záhřebu získal sedm mistrovských titulů v řadě a 18 z posledních 19...

Teprve 19letý Dán vzal od svého letního přestupu z Nordsjaellandu portugalskou ligu útokem a média ho už přirovnávají ke klonu jeho švédského parťáka z útoku Viktora Gyökerese. A to poté, co Dán hned při svém prvním startu v nedělním utkání proti AVS skóroval a navíc si připsal i asistenci.

Dánský mládežnický reprezentant otevřel skóre zápasu už v 15. minutě, když využil přesnou přihrávku svého krajana Mortena Hjulmanda a nasměroval tak Sporting k pohodlné výhře 3:0. První zásah v dresu nového zaměstnavatele oslavil po vzoru odchovance klubu Cristiana Ronalda, čímž si ještě víc naklonil fanoušky na svou stranu.

Krátce před poločasem se Harder zapsal do statistik podruhé, tentokrát v roli asistenta, když vybídl ke skórování nejlepšího střelce portugalské ligy Gyökerese. Ten se ani tentokrát nemýlil a zvýšil vedení domácích na 2:0. Harder, jenž střídal v 59. minutě, vytvořil i tři velké šance a 22krát se dotkl míče.

Není to tak dávno, co Bayern neohroženě vládl celé Bundeslize a o vítězi bylo rozhodnuto pravidelně s velkým předstihem. Nyní se však o vytoužený titul pere výrazně více klubů. Patří mezi ně Borussia Dortmund, Stuttgart a obhájce titulu Bayer Leverkusen.

To, že se kvalita na špici ligy rozprostřela do širšího spektra, pocítil Dortmund o víkendu, kdy prohrál 1:5 právě na půdě Stuttgartu. Ten současnou formu demonstroval už uprostřed týdne, kdy až po velkém boji padl v Lize mistrů s Realem Madrid.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Stuttgart před začátkem sezony prodal právě do Dortmundu dvě klíčové postavy – Serhoua Guirassyho a Waldemara Antona. Guirassy, jenž v loňském ročníku nastřílel 28 branek, byl po většinu zápasu téměř neviditelný, přesto se mu podařilo obstarat jedinou trefu BVB.

Gólman Borussie Gregor Kobel si v utkání připsal čtyři zákroky, nicméně pět dalších střel skončilo za jeho zády. Stuttgart byl v zápase lepší ve všech směrech, což z části může směřovat i za trenérem Dortmundu Nurim Sahinem. Ten i nadále staví Nica Schlotterbecka a Marcela Sabitzera na pozice, na nichž se zjevně necítí pohodlně...

Od zatím posledního ligového titulu Olympique Marseille uběhlo už 14 let. A je to ještě o necelé dvě dekády déle, co hráči jako Jean-Pierre-Papin, Chris Waddle, Enzo Francescoli či Basile Boli bavili fanatické davy na Stade Vélodrome.

Nyní se však objevují náznaky toho, že se možná blýská na lepší časy. V každém případě je klub momentálně na druhém místě se stejným bodovým ziskem jako jeho obávaní rivalové z Paris Saint-Germain. A v centru jeho možná až nečekaně pozitivního vstupu do sezony stojí Pierre-Emile Höjbjerg, který díky svým bohatým zkušenostem z Premier League zejména v dresu Tottenhamu získal v klubu ústřední roli.

O víkendu čekal Marseille velmi těžký duel na půdě Lyonu, jehož výsledek měl být jasným ukazatelem skutečné síly. Přestože hosté hráli už od 5. minuty v deseti poté, co kapitán Leonardo Balerdi stihl dostat dvě žluté karty, dokázali dovést zápas k důležité výhře 3:2.

Poražený: Olivier Dall'Oglio

Trenér nováčka francouzské ligy ze St. Etienne jako by v pátek na lavičce svého týmu ani nebyl. Někdejší obránce nezvládl vůbec nic vymyslet na to, jak pokrýt pravou část ofenzivy Nice a soupeř jej za to během 22 minut první půle potrestal čtyřmi brankami. Jejich příprava navíc vypadala téměř identicky.

Zelenobílí prohráli první půli ostudně 0:6, což se v 21. století nikomu v Ligue 1 nepřihodilo. Poražení mluvili o ostudě, vždyť konečným výsledkem 0:8 dopustili nejhorší porážku svého klubu v lize od roku 1951 (s Bordeaux 0:9). Nice naopak vyrovnalo svůj rekord v počtu vstřelených branek a dalo si nezpomenutelný dárek k oslavám 120 let existence.

Dall'Ogliův tým trápil především 20letý Mohamed-Ali Cho. Levý kraj obrany svými průniky úplně rozmetal a přičinil se o čtyři góly. Jeden dal sám a na další tři nahrál. St. Etienne mají po pěti kolech pouhé tři body a na předposledním místě tuší, že je čeká velice tuhá bitva o udržení.