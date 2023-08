Nové destinace nadcházející sezony: Estrela vzpomíná na kouče mistrů Evropy

Musí se smířit s tím, že bude vždycky žít ve stínu Benfiky a Sportingu, dvou vládců lisabonského regionu. Ovšem i Estrela Amadora, klub z téměř dvousettisícového města pár kilometrů na severovýchod od portugalské metropole, chce patřit do elitní společnosti. Nyní se do ní vrací po 14 letech, nová ligová sezona startuje v pátek.

Historie

Klub, jejž v lednu 1932 založilo sedm mladíků z Amadory, strávil dlouhé dekády v amatérských soutěžích. Teprve na konci 70. let minulého století se Estrela zvedla do třetí nejvyšší ligy. Na debut v první lize pak čekala až téměř do 60 let své existence, sen se jí splnil v roku 1988.

Pro zelenobíločervené tím začala zlatá éra. V jejich dresu v té době nastupoval mimo jiné zřejmě nejslavnější hráč historie klubu Paulo Bento. Neústupný štítový záložník a nynější kouč reprezentace Spojených arabských emirátů byl také jedním ze střelců týmu při vítězství 2:0 nad Farense ve finále poháru v roce 1990.

Vizitka klubu Estrela Amadora / Livesport

V lize, v níž dohromady strávila 16 sezon, je maximem Estrely dvakrát sedmé místo (1994 a 1998), přičemž ve druhém případě ji k němu dovedl Fernando Santos. Začínajícímu kouči to vyneslo angažmá v FC Porto, čímž odstartoval svou úspěchy lemovanou kariéru, jíž vévodí titul mistrů Evropy s Portugalskem.

Jeho bývalý klub ovšem nabral opačný směr. Ještě na jaře 2009 hrál semifinále poháru, v ligové tabulce skončil v klidném středu, jenže vedení vědělo, že je zle. Od přelomu tisíciletí se totiž stupňovaly finanční trable Amadory, kvůli nimž se už nepřihlásila do ligy a po roce ve druhé nejvyšší soutěži oznámila bankrot.

Současnost

Nedlouho poté povstal z popela původního oddílu Clube Desportivo Estrela a v roce 2018 přidal k mladším kategoriím i dospělé. Podnikl tak stejnou cestu jako jeho předchůdce. Z lisabonské regionální ligy se postupně vyšplhal až do druhé nejvyšší soutěže.

Vizitka klubu. Profimedia / Livesport

V první sezoně v ní skončil na 14. místě, rok nato už slavil postup. A to za velice dramatických okolností. Trikolóry obsadily v základní části třetí příčku za Moreirense a Farense a o postup se tak v baráži utkaly s Marítimem, naopak třetím od konce nejvyšší soutěže. Po domácí výhře 2:1 držela Estrela v odvetě potřebnou remízu, jenže v šesté minutě nastavení inkasovala a šlo se do prodloužení.

Nakonec ve prospěch Amadory rozhodly až penalty. Těm už přihlížel i někdejší obránce Manchesteru United a francouzské reprezentace Patrice Evra, jenž je akcionářem americké společnosti My Football Club, majoritního vlastníka Estrely.

Kádr

Noví majitelé se po postupu rozhodli ponechat ve funkci trenéra Sérgia Vieiru, přestože má minimální zkušenosti s nejvyšší soutěží. Jeho nejdelší angažmá v ní trvalo pouhých pár měsíců… Kapitánem mužstva je 36letý pravý bek Miguel Lopes, jenž prošel všemi týmy velké trojky (Benfica, Sporting a FC Porto) a mihnul se i v národním týmu.

Je pouze jedním z devíti Portugalců na soupisce týmu, v němž jsou jinak hráči devíti národností včetně 10 Brazilců. Mezi nimi je i útočník Léo Jabá, jenž v roce 2019 pomohl PAOKu Soluň k titulu (tým za celou sezonu neprohrál) a jehož bratr Leandro je na soupisce Pardubic.