Nové destinace nadcházející sezony: Belgický Molenbeek loví Edena Hazarda

Po 21 letech se do belgické ligy vrací Molenbeek. Bruselský klub takhle dlouho chyběl jen proto, že v roce 2002 zbankrotoval a zmizel z mapy. Jen na 13 let, než mu vdechla nový život skupina nadšenců, která získala jeho volnou licenci. Dnes má Molenbeek amerického majitele a před svým comebackem k sobě láká stále ještě hvězdného Edena Hazarda, jenž by si tuze rád napravil jméno po nepovedeném angažmá v Realu Madrid.

Historie

Dějiny klubu jsou poměrně spletité, jelikož v průběhu desetiletí docházelo k různým sloučením a rozdělením, kluby na sebe různě navazovaly, takže dnes historikové na Belgickém fotbalovém svazu evidují čtyři organizace pod hlavičkou RWDM. Tím hlavním je oddíl, jenž se v roce 1973 spojil se slavným Daring Club de Bruxelles, druhým nejstarším fotbalovým spolkem v zemi.

Důvodem byla nízká návštěvnost, tento problém následující sezony zahnaly. V té druhé po fúzi se totiž červenočerní stali belgickými šampiony, v 70. letech se šest sezon v řadě objevovali v evropských pohárech. V kádru měli tehdy skvělého Dána Mortena Olsena či nizozemského kanonýra Johana Boskampa.

Vizitka klubu. Livesport

Jenže špatné hospodaření vedlo klub k záhubě. Nejdřív musel potupně prodat většinu svých hvězd městskému rivalovi Anderlechtu (stadiony obou konkurentů dělí přibližně pouhé tři kilometry) a problémy se zopakovaly na začátku tisíciletí. Vedení oznámilo bankrot a Molenbeek zanikl.

Jeho příběh hodně připomíná renesanci německého Unionu Berlín či Bohemians Praha. Věrní fanoušci jej totiž nenechali padnout. V roce 2015 koupili amatérský klub Standaard Wetteren, opatřili jej volnou licencí Molenbeeku a nový celek tak mohl startovat ve čtvrté nejvyšší soutěži.

Současnost

Stalo se tak právě v době, kdy na sebe bruselská předměstská čtvrť, jejíž jméno tým nese, upoutala pozornost celého světa coby buňka islamistických radikálů. Přitáhla ovšem i svým fotbalovým osudem. Když vystoupal Racing do druhé ligy a předloni bojoval o postup, získal jej americký byznysmen John Textor. Přidal tím další kousek do sbírky, která čítá zásadní podíly v Olympique Lyon, Crystal Palace či Botafogu.

Vizitka klubu. Profimedia / Livesport

Krok mezi elitu se povedl hned v následujícím ročníku. Molenbeek vyhrál základní část o tři body před Beverenem, a i když jeho pronásledovatel stáhl v 10kolové nadstavbě o postup rozdíl na jediný bod, těsný náskok uhájil.

Majetkové propojení díky osobě majitele klubu nejlépe vystihuje případ nového kouče týmu, Brazilce Cacapy. Někdejší dlouholetý obránce Lyonu byl na konci června jmenován dočasným trenérem Botafoga, načež po čtyřech zápasech skončil a v úterý podepsal smlouvu v Belgii.

Kádr

Kontrakt vedení nabízí i Edenu Hazardovi, který by rád ještě někde restartoval svou posledními roky povadlou kariéru. Podle deníku L´Équipe má dvě nabídky, tu druhou z americké MLS. Pro Molenbeek hovoří mimo jiné i to, že za tým nastupuje jeden z jeho tří mladších bratrů Kylian, jenž kdysi zkoušel štěstí v Chelsea.

Vedení už v létě přivedlo japonského defenzivního záložníka Šuto Abeho nebo brazilského krajního levého obránce Abnera Felipeho, jenž svou zemi reprezentoval až do výběru dvacetiletých. Pak si ovšem třikrát poranil koleno a z plánované kariéry v Realu Madrid nic nebylo. Dokonce chtěl ukončit kariéru, ovšem tehdejší trenér rezervy bílého baletu Zinedine Zidane mu to rozmluvil. Teď se na jeho umění může těšit belgická liga, která startuje dnes.