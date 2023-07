Nové destinace nadcházející sezony: Fotbal? Až po práci, razí v dánském Hvidovre

Do elitní dánské soutěže se vrátilo po dlouhých 26 letech. Hvidovre, klub z kodaňského předměstí, který dal světovému fotbalu výjimečného brankáře Petera Schmeichela, tam historicky patří, třikrát ji dokonce vyhrálo. Jenže v nedávné minulosti prožívalo velmi krušné časy.

Historie

Existuje už od roku 1925, náleží tak k nejstarším fotbalovým klubům v zemi. Svého prvního startu v elitní lize, jejíž nová sezona začíná v pátek, se v Hvidovre dočkali až po 40 letech. V následujících dvou dekádách však tým patřil k nejužší špičce. Hned ve svém druhém roce v nejvyšší soutěži získal senzačně titul (tehdy se ještě hrálo systémem jaro-podzim), což se mu povedlo zopakovat ještě dvakrát.

Obzvlášť na dosud poslední triumf v roce 1981 se hodně vzpomíná. Dánští šampioni se totiž napřesrok postavili v tehdejším Poháru mistrů evropských zemí slavnému Juventusu Turín. Psalo se září 1982 a černobílé barvy vítěze Serie A oblékali hrdinové nedávného mistrovství světa. Šest členů zlaté italské reprezentace doplňovali hvězdní Francouz Platini či Polák Boniek. Přesto jeden z nejlepších týmů planety v domácí odvetě uhrál s dánským outsiderem jen remízu 3:3. Po výhře 4:1 v prvním zápase však postoupil.

Vizitka klubu. Livesport / www.hvidovre.dk

Onen mistrovský titul byl na dlouho posledním úspěchem klubu. Hvidovre postupně upadlo do podprůměru a také stínu kodaňských rivalů. Což se projevilo i v případě výše zmíněného Schmeichela. Ten pomohl týmu v roce 1986 k návratu do ligy, sám však potom okamžitě přestoupil do Bröndby.

A jeho bývalí spoluhráči hned za rok spadli znovu. Dosud naposledy se v nejvyšší soutěži mihli v sezoně 1996/97 a k návratu jim nepomohl ani slavný odchovanec. Schmeichel, jenž se mezitím stal evropským šampionem, vítězem Ligy mistrů s Manchesterem United a jeho legendou, do pokladny Hvidovre štědře investoval. Jak vyšlo najevo, prokázal tím však medvědí službu. Poté, co od projektu odstoupil, se klub finančně rozkolísal a v roce 2004 sletěl až do třetí ligy.

Současnost

Zpátky mezi elitu měl blízko po vynikající jarní části už v minulém ročníku, kdy obsadil třetí místo, povedlo se to až letos. Odborníci sice favorizovali spíš Vejle a Sönderjyske, to ale navzdory mocnému finiši skončilo za Hvidovre třetí se ztrátou dvou bodů.

Postupová eufiorie nepřekryla všechny problémy. Tím největším je stadion, který nesplňuje požadavky pro nejvyšší soutěž. Stánek s jedinou tribunou připomíná spíš vesnické hřiště než kulisu ligových bitev. Městská část, která je vlastníkem stavby, do její rekonstrukce nasypala 15,8 milionu dánských korun (zhruba 50,5 milionu korun).

Vizitka klubu. Livesport / Profimedia

Stadion musel být uzpůsoben pro instalaci systému VAR, bylo třeba vyměnit trávník a mnoho dalšího. Výhrady mají hasiči, podle nichž jsou únikové cesty nedostatečné a budou vyžadovat další zásah. Už teď je jasné, že schválená investice stačit nebude a celá rekonstrukce se může prodražit o plných 10 milionů dánských korun.

Kádr

Hvidovre nečeká lehký start. Každopádně do vybrané společnosti vystupuje ve skromných podmínkách. Na soupisce má jen dva cizince – černohorského brankáře Djukiče a obránce Rusborga z Faerských ostrovů. Kádr má s ligou minimální zkušenosti, velké posily přes léto nedorazily. Naopak jeden ze dvou nejproduktivnějších útočníků minulé sezony Frederik Carlsen odešel do Silkeborgu.

Většina hráčů je poloprofesionály, trénuje až po práci. A podle sportovního ředitele klubu Petera Lassena se to nezmění ani v lize. Největší hvězdou týmu je tak kouč Per Frandsen, jenž po postupu prodloužil kontrakt až do roku 2025. Někdejší reprezentační záložník s 23 starty za národní tým má bohaté zkušenosti z Premier League. Jenže na hřišti svým svěřencům nepomůže…