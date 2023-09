Derby Week: Argentinské dusno. Osm klání zarytých rivalů v zemi mistrů světa v jediném kole

Během nadcházejících dnů bude v Argentině pořádné horko. Počítejte s nárazy emocí, ojediněle se mohou objevit srážky. A sice táborů fanoušků mezi sebou nebo i s policií. V zemi fotbalu zaslíbené totiž proběhne takzvaný Fecha de Clásicos (v překladu Derby den). Hned osm ze 14 zápasů v rámci tohoto speciálního kola je vzájemným soubojem velkých rivalů.

Fotbal nahuštěný do Buenos Aires

Argentina má 47 milionů obyvatel. Téměř jedna třetina z toho se koncentruje do aglomerace, která bují kolem hlavního města Buenos Aires. "Velké Buenos Aires" (Gran Buenos Aires), jak se tato metropolitní oblast nazývá, spolykalo v průběhu času mnoho dalších, dřív samostatných měst. Nyní v celé megapoli žije 15 milionů lidí.

Ruku v ruce s koncentrací obyvatelstva jde i jednoznačně nejoblíbenější sport Argentinců. Ve Velkém Buenos Aires sídlí 15 klubů z 28členného startovního pole první ligy, tedy víc než polovina. Navíc argentinskému fotbalu suverénně kralují. Sídlí tam všech šest historicky nejúspěšnějších.

Prvoligové kluby v aglomeraci Buenos Aires. Livesport / zdroj Google Maps

Argentinský fotbal pro fanoušky

Koncentrace co nejvíc derby zápasů do jediného kola samozřejmě není náhoda. Vedení ligy tím chce zvýšit diváckou atraktivitu tamní soutěže, cílem je zaujmout i za hranicemi země (doma o fanouškovský zájem nouze rozhodně není). Speciální derby kolo Fecha de Clásicos není jedinou záležitostí, kterou argentinská liga na poli marketingu v posledních letech zařadila mezi své činnosti. Změnil se dokonce celý ligový systém.

Nově se v první části sezony (od ledna do července) hraje ligový ročník Primera División (Liga Profesional) formou, kdy se utká každý s každým pouze jednou. Od roku 2023 působí v nejvyšší soutěži 28 týmů. V ligové části sezony tedy každý z klubů hraje 27 zápasů. Mistrem Ligy Profesional se letos stal tým River Plate.

Ve druhé části sezony na ligovou část soutěže navazuje Copa de la Liga Profesional ("ligový pohár"). Týmy jsou rozděleny do dvou skupin (zón) po 14. Každý hraje se všemi soupeři ze své zóny (13 zápasů) a navíc proti jednomu z celků ze druhé zóny. Zóny A a B jsou rozděleny tak, aby v každé z nich byla vždy jedna z největších rivalských dvojic v rámci argentinského fotbalu. Cílem speciálního, "mezizónového" kola je právě "Super víkend" plný derby, tedy těch nejvypjatějších a nejzajímavějších zápasů. Po těchto 14 utkáních postupují čtyři nejlepší z každé zóny do play off, ve kterém se čtvrtfinále, semifinále i finále hraje na jediný rozhodující duel.

Nejlepší týmy v Buenos Aires i celé Argentině. Livesport

Super derby víkend 2023

Série derby zápasů startuje v sobotu v 21:00 SELČ utkáním San Lorenzo – Huracán, dvou klubů z Buenos Aires. Jejich vzájemná rivalita se označuje jako "Sousedské derby", někdy jako Porteño derby – Porteños (přístavní lidé) je slangové označení pro specifickou etnokulturní skupinu obyvatel (nejen) v Argentině, kteří se hojně koncentrují právě v jihovýchodní části města (v rámci celé metropole de facto v centru – administrativně přímo v Buenos Aires).

Dalším derby přímo ze srdce Buenos Aires je Clásico de Avellaneda (00:00 SELČ), v němž spolu soupeří historicky třetí a čtvrtý nejlepší klub země – Racing Club a Independiente. Od roku 1928 stojí stadiony obou lokálních rivalů jen 300 metrů od sebe. Stadion Racingu pojme 61 000 diváků, stánek Independiente má kapacitu téměř 49 000 lidí. Čistě lokální rivalita je také Clásico del Sur, derby z jižní části Velkého Buenos Aires. Zápas Banfield – Lanús začíná v neděli ve 2:30 SELČ.

Konečná tabulka argentinské ligy. Livesport

Za nejdůležitější derby z oblasti mimo Velké Buenos Aires se považuje Clásico rosarino, utkání Rosario Central – Newell’s Old Boys (sobota 21:30 SELČ). Rosario, rodiště Lionela Messiho (s fotbalem slavný Argentinec začínal v Newell’s Old Boys), leží 300 km severozápadně od Buenos Aires. Oba tábory se už od 20. let 20. století častují peprnými přezdívkami.

Ty vycházejí z událostí kolem zápasu konaného s cílem vybrat peníze a podpořit kolonii malomocných s onemocněním lepry. Fotbalisté Rosaria Central se tehdy charitativního utkání odmítli zúčastnit. Newell’s Old Boys celou akci iniciovali. Proto jsou tým a fanoušci Rosaria Central pro protivníky navždy "Zloduši" (Canallas) a o Newell’s Old Boys rivalové mluví jako o "Leprácích" (Leprosos).

Rosario je největší město provincie Sante Fe, derby proběhne i v hlavním městě tohoto regionu Colónu. Derby Colón Santa Fe – Union Santa Fe má výkop v neděli ve 21:30 SELČ. Bude se hrát i derby o druhé největší město Argentiny – Cordóbu (žije tu 2,5 milionu obyvatel). Clásico cordobés je jedním z nejstarších argentinských derby. Poprvé se zápas Belgrano – Talleres konal v roce 1914. Ten příští začíná v neděli ve 23:45 SELČ. Sedmým derby víkendu je souboj rivalů z města La Plata, které leží jižně v těsné blízkosti metropolitní oblasti Buenos Aires. Tamní tradiční derby Estudiantes – Gimnasia La Plata startuje ve 22:00 SELČ.

Jedno derby, které vládne všem

Hlavní událostí víkendu však bezesporu bude Superclásico dvou jednoznačně nejlepších klubů země. Klání Boca Juniors – River Plate. Vznik obou se datuje na začátek 20. století ve čtvrti Boca v Buenos Aires. Poprvé se utkaly v roce 1913. Boca Juniors je považována za idol argentinské dělnické třídy. River Plate má příznivce tradičně především ve vyšší společnosti. I na tomto základě rivalita mezi Bokou a River Plate rozděluje celou Argentinu.

Z průzkumů fotbalového fanouškovství v zemi vyplývá, že pro 70 % všech Argentinců je jeden, nebo druhý klub z centra největší argentinské metropole v oblíbenosti na prvním místě. Pro mnohé jsou týmy z jejich vlastních měst nebo čtvrtí až druhou prioritou. Fenomenální stadiony obou rivalů – La Bombonera Boky Juniors pro 54 000 diváků a Monumental River Plate s kapacitou 86 000 – během Superclásika praskají ve švech. Tradiční britský nedělník The Observer zařadil v roce 2004 Superclásico do svého žebříčku zážitků, které by měl každý sportovní fanoušek za svůj život stihnout, a to dokonce na první místo.

Celkově 260. derby mezi Bokou Juniors a River Plate má výkop na slavném stadionu La Bombonera v neděli v 19:00 SELČ. Oba rivalové mají mezi sebou vyrovnanou bilanci, a to jak historicky (91 výher Boca – 83 remíz – 85 výher River Plate), tak v současnosti. Během předchozích čtyř ligových ročníků se na trůnu pravidelně střídali. Z minulých čtyř derby má každý ze soupeřů po dvou výhrách. To zatím poslední v květnu 2023 rozhodla penalta ve třetí minutě nastaveného času ve prospěch River Plate. Po ní se mezi oběma týmy strhla přímo na hřišti mela. Výsledkem bylo sedm červených karet a nepokoje v ulicích města.

V Copa de la Liga Profesional, novém pohárovém formátu druhé části sezony, je nicméně zatím úspěšnější tým Boky Juniors. V letech 2020 a 2022 vyhrál první a třetí ročník soutěže (v roce 2021 se z titulu radovali fotbalisté Colónu Santa Fe). Naváže River Plate na titul z ligové sezony 2023 a získá svůj první pohár Copa de la Liga Profesional? K postupu do vyřazovací části budou velmi důležité i body ze Superclásika.

Další derby týdne

Čtvrtek 28. září

Belgie – Jupiler Pro League

RWD Molenbeek – Royale Union Saint-Gilloise

Zwanze derby (Derby "bruselského humoru")

Do roku 2021 se RWD Molenbeek a Royale Union Saint-Gilloise střetávaly ve druhé belgické lize. V této sezoně se najednou potkávají v nejvyšší soutěži. Brusel tak má v lize (s Anderlechtem) rázem hned tři kluby. Toto derby je pojmenované podle typického bruselského humoru zvaného Zwanze.

Pátek 29. září

Portugalsko – Primeira Liga

Benfica – FC Porto

O Clássico

V Portugalsku se utkají dva největší a nejúspěšnější kluby země. Benfica z hlavního města Lisabonu získala 85 mistrovských titulů, rival z Porta 84. Nejde o typický derby zápas, rivalita je ale mezi Benficou a FC Porto, a stejně tak i mezi oběma největšími městy Portugalska, obrovská.

Sobota 30. září

Maďarsko – OTP Bank Liga

MTK Budapešť – Ferencváros

Örökrangadó (Věčné derby)

Örökrangadó (v maďarštině Věčné derby) je soubojem dvou historicky nejlepších týmů nejen z hlavního města Budapešti, ale i z celého Maďarska. Ferencváros získal celkem 34 titulů, MTK má na kontě 23 prvenství. Favorizovaný Ferencváros derby s MTK už čtyřikrát za sebou nevyhrál.

Švýcarsko – Super League

Servette Ženeva – FC Lausanne-Sport

Derby du Lac Léman (Derby Ženevského jezera)

Ženeva a Lausanne jsou dvě největší města ležící na pobřeží Ženevského jezera (ve francouzštině – která v této části Švýcarska vévodí – se nazývá Lac Léman). Dva kluby z obou měst, ženevský Servette i Lausaunne Sport, patří historicky mezi pětici nejlepších švýcarských klubů.

Polsko – I Liga (2. liga)

Stal Rzeszów – Resovia Rzeszów

Derby Rzeszowa (Řešovské derby)

Téměř dvousettisícový Rzeszów (česky Řešov) na jihovýchodě Polska je domovem dvou přibližně stejně silných klubů, mezi kterými tak i na základě toho panuje velká rivalita. Stal a Resovia se do roku 2018 utkávaly v rámci 4. ligy, poté spolu soupeřily ve 3. lize a v současnosti jsou oba kluby ve 2. lize.

Španělsko – LaLiga

Real Sociedad – Athletic Bilbao

Derbi Vasco (Baskické derby)

Real Sociedad sídlí v San Sebastiánu, Athletic Club v Bilbau. To jsou dvě nejvýznamnější a největší města a dva nejlepší kluby specifického regionu Baskicko na severu Španělska. Baskické derby je krásnou sportovně-kulturní událostí. Fanoušci obou klubů se mezi sebou na stadionu běžně mísí.

Brazílie – Série A

Sao Paulo FC – SC Corinthians

Clássico majestoso (Majestátní „Clásico“)

Derby mezi dvěma velkými týmy ze Sao Paula – Sao Paulo FC a Corinthians – se nazývá Clássico majestoso. Jde skutečně o "majestátní derby". O víkendu dojde už k 355. vzájemnému zápasu (Corinthians jich vyhráli 131, FC Sao Paulo 109). V roce 2023 se odehraje už pátý vzájemný zápas.

Neděle 1. října

USA – Major League Soccer

Houston Dynamo – FC Dallas

Texas derby (Texaské derby)

Houston Dynamo a FC Dallas byly dlouho jedinými texaskými kluby v severoamerické Major League Soccer. Než v roce 2021 přibyl do soutěže Austin FC. Hlavním texaským derby nicméně stále zůstává souboj mezi Houstonem a Dallasem. Lepší z celků po sezoně získává trofej zvanou El Capitán.

Mexiko – Liga MX

Club América – Pumas de la UNAM

Clásico capitalino („Clásico“ hlavního města)

Derby v Ciudad de México je bitvou dvou odlišných kultur a názorů. Club América je klubem establishmentu a bohatých. To, že klub vlastní masmediální společnost Televisa, tuto image ještě umocňuje. Univerzitní klub UNAM (zkratka názvu univerzity) je klubem intelektuálů a střední třídy.

Brazílie – Série A

Coritiba FC – Athletico Paranaense

"Atletiba" (Rivalita "Athletico-Coritiba")

Coritiba FC i Athletico Paranaense sídlí v hlavním městě státu Paraná – Curitibě. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších derby na jihu Brazílie. Coritiba je v rámci celonárodní Série A aktuálně na posledním místě tabulky. Z derby by tak potřebovala body jako sůl.

Nizozemsko – Eredivisie

NEC Nijmegen – Vitesse Arnhem

Gelderse derby (Gelderlandské derby)

Nijmegen a Arnhem leží jen 20 km od sebe v nizozemské provincii Gelderland. Arnhem je hlavním městem provincie, "kancelářským" městem služeb a obchodu. Nijmegen je populačně větší a je naopak převážně dělnickým, průmyslovým centrem.

Rakousko – Bundesliga

Austria Vídeň – Rapid Vídeň

Wiener derby (Vídeňské derby)

Posledních 10 sezon kraluje rakouskému fotbalu Red Bull Salzburk, ale dvěma historicky nejúspěšnějšími kluby co do počtu mistrovských titulů jsou stále dvě velké značky z Vídně. Tamní derby mezi Rapidem (32 titulů) a Austrií (24) je pořád největším zápasem v Rakousku.

Chorvatsko – HNL

Hajduk Split – Dinamo Záhřeb

Vječni derby (Věčné derby)

Dinamo Záhřeb z hlavního města jednoznačně kraluje chorvatskému fotbalu, historicky i v současnosti. Největším soupeřem mu je Hajduk ze druhého největšího města – Splitu. Za oběma kluby stojí početné a fanatické skupiny fanoušků: Bad Blue Boys (Dinamo) a Torcida (Hajduk).

Chile – Primera División de Chile

Colo-Colo – CD Universidad Católica

Clásico Albo-Cruzado (Clásico "Bílých" proti "Křižákům" – podle přezdívek obou týmů)

Dva velcí rivalové z hlavního města Santiaga – kluby Colo-Colo a Universidad Católica – se nedávno utkaly v rámci čtvrtfinále domácího poháru. Colo-Colo dvojutkání vyhrálo díky vítězství 1:0 v odvetě. Jinak minulá čtyři derby skončila remízou.

Francie – Ligue 1

Stade Rennes – FC Nantes

Derby de la Bretagne (Bretaňské derby)

Jako Bretaňské derby se označuje víc zápasů mezi kluby z tohoto západofrancouzského regionu. Mezi velké bretaňské celky patří Stade Brest, EA Guingamp nebo FC Lorient. Nejsilnějšími kluby v Bretani jsou však Stade Rennes a FC Nantes, jejich souboj je tak i největším Bretaňským derby.

Pondělí 1. října

Francie – Ligue 2 (2. liga)

AC Ajaccio – SC Bastia

Derby corse (Korsické derby)

Zápas Ajaccia a Bastie je soubojem dvou největších klubů ze dvou největších měst francouzského ostrova Korsika. Ajaccio je jejím hlavním městem. Oba rivalové proti sobě v pondělí nastoupí teprve počtyřicáté, v minulosti se totiž v rámci ligového systému často míjely.