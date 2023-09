Derby Week: Beckham, Zlatan, Hollywood, tituly. To, a mnohem víc, je El Tráfico

Severní Amerika zažívá fotbalovou horečku. Prsty v tom má Lionel Messi, respektive jeho letní příchod do Interu Miami a také skvělé výkony, které na startu amerického angažmá hvězdný Argentinec předvádí. Nejedná se však o první vlnu, která zařadila "soccer" do boje s dalšími v Americe oblíbenými sporty. Za jednou z předešlých vln stojí David Beckham, v současnosti majitel Interu Miami, kterého v roce 2007 zlákalo z Realu Madrid Los Angeles Galaxy. Právě kolem Galaxy se v moderní historii točil celý americký fotbalový vesmír. Jde o jeden z nejúspěšnějších klubů tamní Major League Soccer jak po výsledkové, tak marketingové stránce, která je zvlášť v Severní Americe možná na srovnatelné úrovni jako sportovní výkonnost. Tomuto (alespoň na americké poměry) tradičnímu klubu však zničehonic vyrostl hned za rohem nový soupeř – Los Angeles FC. Nový celek, byť hraje v MLS teprve šestým rokem, je jejím úřadujícím mistrem.

Superclásico: Původní derby o Los Angeles

Los Angeles Galaxy je jedním z deseti zakládajících týmů Major League Soccer (MLS), jejíž první ročník se odehrál v roce 1996. Jméno Galaxy (tedy "Galaxie") symbolizuje to, že klub sídlí v Los Angeles, městě hollywoodských hvězd.

MLS postupně rozšiřuje počet účastníků. V současnosti se liga označuje jako "severoamerická" – prvním kanadským klubem v MLS se v roce 2007 stalo Toronto FC. Aktuálně soutěž čítá 29 týmů. V roce 2005 řady ligových celků rozšířil další celek se sídlem v Los Angeles. Tím byl Club Deportivo Chivas USA, franšíza stejnojmenného mexického klubu z Guadalajary. V Los Angeles tak vzniklo první městské derby v rámci celých Spojených států. Název se inspiroval v Mexiku od mateřského klubu Chivas, jehož největším rivalem je v takzvaném El Clásico de Clásicos ("Klasice klasik“), největším zápase mexického fotbalu, Club América z hlavního města Ciudad de México. (Toto derby je také na programu tento víkend; viz týdenní přehled níže.)

Derby o Los Angeles začalo být nazýváno tak trochu "americky“ i trochu "mexicky“ – Superclásico. Rivalita mezi LA Galaxy a CD Chivas byla založena na principu lokální konkurence a samozřejmě také na národnostním rozporu mezi Američany a Mexičany, respektive i dalšími Hispánci, kteří v Los Angeles tvoří 47 % populace, a jsou tak "největší menšinou“ ve městě. Rivalita v rámci Superclásika byla navíc okořeněná tím, že oba kluby sdílely stejný stadion v Carsonu na jižním předměstí LA (který je sídlem Galaxy dodnes). V roce 2007 Chivas USA vyhrál západní konferenci (MLS se podobně jako hokejová NHL dělí na západní a východní konferenci), ale jinak větších úspěchů nedosáhl. I v derby byl výrazně lepší tým Galaxy. Nakonec losangeleský Chivas v roce 2014 zaniknul, ale nový klub na sebe nenechal dlouho čekat.

Současné El Tráfico

Jen tři dny po ohlášení konce klubu Chivas bylo skupinovou investorů oznámeno, že ve městě vzniká nový fotbalový celek – Los Angeles FC. Nový klub okamžitě podal žádost o vstup do MLS, dokonce začal budovat zbrusu nový vlastní stadion. LAFC patří početné skupině úspěšných podnikatelů, manažerů (i se zkušenostmi z dalších sportů) a slavných bývalých sportovců a celebrit. Mezi nejviditelnější představitele patří herec a komik Will Ferrell nebo bývalá basketbalová hvězda Magic Johnson.

Poslední vzájemné zápasy rivalů. Livesport

Los Angeles FC se připojil k lize sezonou 2018. Vzniklo tak nové derby navazující na Superclásico mezi Galaxy a Chivasem. Jméno dostalo v souladu s hispánskou minulostí původního derby v kombinaci s tím, co je pro Los Angeles typické v současnosti. Kalifornská metropole je notoricky známá pro příšerné dopravní zácpy. Pro nové derby se proto vžilo pojmenování El Tráfico (spojení typického španělského názvu pro derby – El Clásico – a anglického výrazu pro dopravní zácpu – traffic).

Napjatá atmosféra – a to to ještě ani nezačalo

Byl rok 2017, nový klub LAFC budoval nejen stadion, kádr, ale i identitu. Jednou z forem, které klub pro zviditelnění zvolil, byla tvorba muralů ve čtvrtích, které byly baštou původního Chivas USA, a kde je tedy potenciál získat fanoušky. Těsně po tom, co světlo světa spatřil street art s krásnými malbami v klubových barvách černé a zlaté a logem LAFC, přišla možná až nečekaně podlá reakce fanoušků Galaxy. Ještě se neodehrálo jediné nové derby, a už dali jasně najevo, že nový tým ve městě je pro ně jako nějaký otravný invazivní hmyz. Mural LAFC poničili. Přesprejovali ho tak, že využili logo rivala, které má podobu zkratky města. Před "LA“ napsali "GA“, na konec připojili "XY“. Vztah mezi oběma kluby, byť byl jeden z nich teprve v plenkách, tak byl hned od počátku nastavený na úroveň "nenávist".

Hvězdná přebíjená

David Beckham, slavný anglický záložník s vytříbenou kopací technikou, byl první opravdu globálně zářící hvězdou, která se v Galaxy objevila. Výraznou součástí tohoto kalifornského souhvězdí byl ale také nejlepší americký fotbalista všech dob, Landon Donovan. Americký reprezentant, který se zkoušel prosadit i v Premier League nebo v Bundeslize, je historicky nejlepší střelec MLS (136 gólů). Dalšími hvězdnými hráči, kteří oblékali dres LA Galaxy, byli Steven Gerrard, Robbie Keane, Giovani dos Santos, Ashley Cole, Javier Hernández známý jako Chicharito, nebo (možná především) Zlatan Ibrahimovic.

Hvězdné představenstvo LAFC nechtělo zůstat příliš pozadu. Prvním triumfem, kterým si na svou stranu definitivně získali i hispánské fanoušky předchozího klubu Chivas USA, bylo angažování jednoho z nejlepších mexických fotbalistů současnosti – Carlose Vely. Vela je odchovanec mexického Chivasu z Guadalajary, v mladém věku se zkoušel prosadit v londýnském Arsenalu, nakonec se usadil ve Španělsku. Mezi lety 2011 a 2018 byl klíčovou oporou Realu Sociedad. Hlavní hvězdou LAFC je právě od roku 2018, tedy od prvních krůčků klubu. Co se týká velikosti jména, byl možná ještě větší bombou přestup Garetha Balea v létě 2022 z Realu Madrid.

Slavný Velšan dohrál sezonu 2023 (velmi úspěšnou, ale o tom až za chvíli), po Mistroství světa v Kataru se ale v lednu 2023 rozhodl svou profesionální kariéru ukončit. V létě 2022 získali Sokoli (Falcons), jak se fotbalistům LAFC přezdívá, do svého hnízda také velezkušeného italského stopera Giorgia Chielliniho. Na rozdíl od Balea však Chiellini stále i ve svých 39 letech v černozlatém dresu nastupuje. Hlavní kartou v "Clash of the Stars" derby o LA však byl (a dlouho jím zůstane) souboj Zlatan versus Carlos Vela. Dva hlavní bojovníci prvních zápasů El Tráfika.

Gólové derby – reklama na fotbal

Březen 2018, je to tady! Hned zkraje nové sezony Major League Soccer přichází na řadu první derby o Los Angeles mezi tradičními Galaxy a novým LAFC. Galaxy má po třech zápasech bilanci 1 výhra, 1 remíza, 1 prohra. Fotbalisté LAFC mají v nohou zatím jen dva zápasy, začali fantasticky – oba vyhráli.

Na stadion Galaxy v Carsonu dorazilo více než 27 tisíc diváků. Na historicky první gól El Tráfika nečekali dlouho – už v 5. minutě poslal do vedení nováčka LAFC Carlos Vela. Ten potom zvýšil vedení svého týmu na 2:0, těsně po poločase Sokoli uletěli Galaxy už na rozdíl tří branek. Vše nasvědčovalo tomu, že první derby jednoznačně ovládne nový tým ve městě. V 61. minutě však přišlo snížení a v 71. minutě ze střídačky naskočil ke svému debutu v MLS Zlatan Ibrahimovic. A začaly se dít věci! Konečný výsledek, věřte nebo ne, 4:3 pro Galaxy! Rozhodně stojí za zhlédnutí sestřih z tohoto zápasu. Zvlášť vyrovnávací gól na 3:3 je lahůdka – typicky netypická, zlatanovská.

Když přeskočíme do současnosti, stojí za zmínku to, že přestřelka z úvodního klání losangeleských rivalů nebyla žádnou extra výjimkou. Za dosavadních 20 derby je průměrný počet gólů na zápas 4,25! Bohužel však derby nepřináší jen radost z gólů, ale i dost problémů. Jak je naznačeno výše, důvodů k napětí mezi oběma tábory je dost. Nepříjemný incident přineslo například hned druhé derby, první na novém stadionu LAFC (tým ho mimochodem sdílí s ženským fotbalovým klubem Angel City FC, který také patří hvězdné skupině investorů v čele s herečkou Natalie Portman). Při zápase, který skončil smírně 2:2, došlo k rvačce na tribuně. Šest výtržníků bylo zatčeno.

LA, nejfotbalovější adresa v USA

V derby o Los Angeles ale (naštěstí) nejde jen o spory mezi skupinami fanoušků. Oba kluby jsou i velkými sportovními rivaly a dosahují skvělých výsledků. Galaxy je pětinásobným mistrem MLS (MLS Cup získává vítěz play-off), k tomu je držitelem čtyř Supporters' Shield (cena pro vítěze základní části ligové sezony) a jednou dokonce vyhrál CONCACAF Champions Cup – obdobu Ligy mistrů pro kluby ze zemí Severní a Střední Ameriky (největší kvalitu tu historicky mají mexické týmy).

I LAFC během své jen pět trvající historie stihl dosáhnout velkých úspěchů. Už v roce 2019 vyhrál základní část. To samé se týmu povedlo i v minulé sezoně 2022, kdy zisk Supporters' Shield dokázali fotbalisté LAFC korunovat i celkovým vítězstvím v play off. (Ve finálovém zápase o MLS Cupu došlo k neuvěřitelnému obratu, ve kterém měl prsty Gareth Bale, pro kterého to byl, jak se později ukázalo, poslední zápas klubové kariéry. Opět bych doporučil podívat se na highlights.)

Kromě týmových úspěchů se v obou klubech Los Angeles pyšní skvělými individuálními výkony. Například v roce 2019 se stal Carlos Vela s 34 brankami nejlepším střelcem soutěže (druhý Zlatan nastřílel 30 gólů). Carlos Vela za tento ročník získal i cenu pro neužitečnějšího hráče ligy. Ta nese jméno legendy konkurenčního klubu Landona Donovana.

Největší derby amerického socceru

Derby o Los Angeles je v rámci USA bitvou dvou těžkých vah, je to největší derby amerického socceru. Spolu s kláním mezi týmy z New Yorku – Red Bulls a City (to se také hraje tento víkend) – jde o jediné čistě městské derby ve Státech. El Tráfico je i přes svou krátkou historii derby plné gólů, fotbalových hvězd, vyprodaných stadionů, ale i kontroverzí a vzájemné nenávisti.

Jak dopadne historicky 21. El Tráfico, sledujte na Livesportu. Naposledy se radovali hráči Galaxy, v lize se však letos celkově daří o poznání lépe fotbalistům LAFC, kteří budou mít v sobotu (pro Evropany v neděli nad ránem) výhodu domácího prostředí.

Další derby týdne

Pátek 15. září

Německo – 2. Bundesliga

1. FC Norimberk vs. SV Fürth

Frankenderby (Derby o Franky)

1. FC Norimberk a SV Fürth jsou dva tradiční kluby z Bavorska, konkrétně z Franků. Právě podle tohoto historického území se rivalita mezi Norimberkem a Fürthem nazývá. Nejedná se o městské derby, ale není ani typickým regionálními derby. Do roku 1922 byl totiž Fürth součástí Norimberku. V současnosti jsou obě města de facto jednolitou zástavbou, centra Norimberku a Fürthu od sebe leží jen 7 km daleko. Oba kluby se potkávají po celou svou historii, navíc jsou na tom z dlouhodobého hlediska výkonnostně podobně, takže často sdílí stejnou soutěž. To z Frankenderby dělá jeden z nejhranějších zápasů v rámci celého německého fotbalu. Ppoprvé se odehrálo v roce 1904 a od té doby proběhlo už 270krát.

Dánsko – Superligaen

Viborg FF vs. FC Midtjylland

Slaget om Midtjylland (Bitva o Midtjylland)

Rivalita mezi dánskými kluby Viborg FF a FC Midtjylland vznikla teprve nedávno – až po založení FC Midtjylland v roce 1999. Midtjylland sídlí ve městě Herning, od Viborgu 45 km vzdáleného sídla. Obě města leží v regionu Střední Jutsko (v dánštině Midtjylland). Viborg je největším městem a administrativním centrem kraje. Název klubu "FC Střední Jutsko“ z menšího Heringu je tak pro příznivce tradičního celku z krajského města trnem v oku. FC Midtjylland je navíc velmi úspěšným klubem, úspěšnějším než Viborg.

Polsko – Ekstraklasa

Górnik Zabrze vs. Ruch Chorzów

Wielkie derby Slaska (Velké slezské derby)

Hornoslezská města Zabrze a Chorzów patří do obrovské konurbace kolem města Katowice, která má více než dva miliony obyvatel. Dělí je od sebe pouhých 15 km. V obou sídlí významné kluby – v Zabrze Górnik a v Chorzówě Ruch. Górnik i Ruch získaly každý po 14 polských titulech. Lepším polským klubem je v tomto ohledu pouze Legia Varšava (15 titulů). Ani jeden z rivalů Velkého slezského derby nevstoupil do ligového ročníku podle představ. Oba mají po 7 kolech na kontě jen 6 bodů.

Sobota 16. září

USA – Major League Soccer

New York City FC vs. New York Red Bulls

Hudson River derby (Derby o řeku Hudson)

New York Red Bulls patří mezi celky, které hrály v roce 1996 první ročník Major League Soccer. Tehdy se však klub jmenoval New York/New Jersey MetroStars. Jako Red Bulls je tým známý od roku 2005. V roce 2013 byl oznámen vznik nového klubu ve městě. Okamžitě vznikla rivalita. Red Bulls sídlí v New Jersey a City v Bronxu přímo v New York City na druhém břehu řeky Hudson. New York City hraje své zápasy na Yankee Stadium, stánku určeném původně pouze pro baseball.

Slovinsko – Prva liga

NK Olimpija Lublaň vs. NK Maribor

Večni derby (Věčné derby)

Největší rivalita v rámci slovinského fotbalu panuje mezi kluby ze dvou největších měst – Mariboru a hlavního města Lublaně. Rivalita sahá do 60. let 20. století, kdy oba kluby hrály 2. jugoslávskou ligu. První oficiální zápas mezi nimi se odehrál v roce 1962 na stadionu Bežigrad v Lublani. V roce 2005 Olimpija kvůli finančním problémům zanikla. Na ni navázal nový klub NK Bežigrad, který byl později přejmenován na NK Olimpija Lublaň. Musel však začínat od nuly. Rivalita mezi tradičními slovinskými soupeři ožila v roce 2009, kdy se Olimpiji podařilo probojovat zpět do nejvyšší soutěže. Od té doby slovinskou Prvou ligu Olimpija dokonce třikrát vyhrála, je i úřadujícím šampionem z ročníku 2022/2023. Jednoznačně nejúspěšnějším klubem ve Slovinsku je NK Maribor s 16 tituly.

Itálie – Serie A

Inter Milán vs. AC Milán

Derby della Madonnina

Jedno z nejvýznamnějších derby světa mezi veleúspěšnými kluby, které sdílí ikonický stadion. Když na něm hraje AC Milán, nazývá se San Siro. Když je naopak domácím týmem Inter, je to Stadio Giuseppe Meazza. Derby mezi AC a Interem proběhlo už více než 300krát. Podle jedné z nejslavnějších památek města Milána, sochy Panny Marie na vrcholu ketadrály Duomo, které se říká "Malá Madonna" (italsky Madonnina), je milánské derby známé také jako Derby della Madonnina. Poslední čtyři střety vyhráli fotbalisté Interu.

Anglie – Championship (2. liga)

Cardiff City vs. Swansea City

South Wales derby (Derby jižního Walesu)

Derby mezi Cardiffem City a Swansea City se označuje jako Derby jižního Walesu. Protože jsou to ale dva jednoznačně nejsilnější kluby v rámci celého Walesu, mohlo by se o jejich vzájemném střetu mluvit jako o Bitvě o Wales. Kromě Cardiffu a Swansea jsou součástí anglického ligového systému další tři velšské kluby – Newport County, Wrexham a Merthyr Town. Ty se k anglickým fotbalovým soutěžím v minulosti připojily zkrátka proto, že chtěli soutěžit v lepší konkurenci. Derby mezi Cardiffem a Swansea je bohužel nechvalně proslulé kvůli častým střetům drsných chuligánských frakcí obou klubů. Cardiff City bude chtít přerušit nelichotivou sérii proher s odvěkým rivalem. Swansea City vyhrálo poslední čtyři zápasy.

Brazílie – Série A

Vasco da Gama vs. Fluminense FC

Clássico dos gigantes ("Clásico" gigantů)

Vasco da Gama a Fluminense FC jsou dva gigantické kluby z obřího fotbalového města Rio de Janeira z obrovské fotbalové země Brazílie. Vasco da Gama je podle cenzu fotbalových fanoušků druhým neoblíbenějším týmem v Riu (nejpopulárnější je Flamengo). Clássico dos gigantes představuje souboj sociálních tříd. K Fluminense tíhne bohatší vyšší střední vrstva, Vasco da Gama patří pracující třídě. Vasco da Gama má až čtyřikrát více příznivců než rivalové z Fluminense. Opačně na tom jsou městští rivalové, co se týče aktuální formy. Vasco da Gama je momentálně na 18. příčce tabulky (z 20 týmů) a bojuje o záchranu, Fluminense je 5. a na 2. místo ztrácí 3 body.

Norsko – Eliteserien

FK Haugesund vs. Viking FK

Rogalandsderby (Derby o Rogaland)

Rivalita mezi kluby Viking FK a FK Haugesund je poměrně novým derby. Haugesund vznikl sloučením dvou klubů v roce 1993. Do nejvyšší norské soutěže se podíval poprvé až v roce 2010. Viking je oproti tomu tradičním norským klubem. Fotbalisté a fanoušci Vikingu ze Stavangeru považují za větší rivaly SK Brann (z Bergenu) nebo Bryne FK. Stavanger je regionálním centrem Rogalandu, ve kterém leží i Haugesund. Pro nový klub je proto derby o Rogaland prestižní, a začíná být i pro Viking, protože v minulé sezoně (2022) menší a nový soused skončil o jednu příčku výše (10. Haugesund, 11. Viking). V aktuálním ročníku však Viking drží krok s Bodo/Glimt na čele tabulky a bojuje o titul. Haugesund je nyní na 12. místě. Body z derby tak budou mít ještě vyšší hodnotu.

Neděle 17. září

Mexiko – Liga MX

Club América vs. CD Guadalajara

El Clásico de clásicos

Dvě největší města, dva největší kluby, dva rozdílné přístupy. El Clásico de clásicos mezi Clubem América z mexické metropole Ciudad de México a CD Guadalajara z druhého největšího města – největší rivalita v rámci mexického fotbalu a jedna z nejsilnějších na světě. Club América vyhrál 13 ligových titulů a Chivas, jak se přezdívá guadalajarskému celku, je s 12 triumfy v historických tabulkách hned za úhlavním rivalem. Jsou to dva kluby s největší fanouškovskou základnou, které jsou rozprostřeny nejen po celém Mexiku, ale hojně i ve Spojených státech, kde Mexičané tvoří početnou menšinu (podle posledního cenzu jich v USA žije 37 milionů, tvoří 60 % hispánské populace USA). Club América je znám tím, že do svých řad láká ty nejlepší hráče z celé země a často angažuje i kvalitní cizince. Naopak CD Guadalajara si zakládá na mexické tradici, přičemž výrazně preferuje hlavně lokální hráče z regionu Jalisco.

Řecko – Super League

AEK Atény vs. Olympiakos Pireus

Athenian derby (Aténské derby)

V Aténách, hlavním městě Řecka, sídlí takzvaná Velká trojka, tři nejúspěšnější kluby řeckého fotbalu. Jsou jimi Olympiakos Pireus (47 titulů), Panathinaikos (20) a AEK (13, úřadující mistr). Tento víkend je na programu derby mezi Olympiakosem a AEK. Největším soupeřem pro oba celky je ale shodně Panathinaikos, který sídlí v části města, která je k oběma dalším aténským celkům blíž.

Řecko – Super League

PAOK Soluň vs. Aris Soluň

Thessaloniki derby (Soluňské derby)

Hned za Velkou řeckou trojkou z Atén jsou dva velké kluby z druhého největšího města země – PAOK a Aris Soluň. Oba soluňské celky mají ve vitríně tři poháry pro vítěze ligy a na 4. (PAOK) a 5. místě (Aris) za aténskými týmy skončily i v minulé sezoně. Poslední tři Soluňské derby vyhrál PAOK. (O svém působení v Arisu Soluň, o silné pětici řeckých klubů a o řeckém fotbalu celkově hovořil Vladimír Darida v podcastu Livesport Daily.)

Nizozemsko – Eredivisie

PEC Zwolle vs. Go Ahead Eagles

IJsselderby (Derby o řeku IJssel)

Na programu je další derby nizozemské province Overijsselse, ve kterém sídlí hned čtveřice z 18 účastníků nejvyšší Eredivisie. Těmi jsou Twente (sídlící v hlavním městě provincie, Enschede), Zwolle, Heracles Almelo a Go Ahead Eagles z města Deventer. Derby mezi celky PEC Zwolle a Go Ahead Eagles se nazývá "Derby o řeku IJssel". Zwolle i Deventer na této řece asi 15 km od sebe leží.

Polsko – Ekstraklasa

Warta Poznaň vs. Lech Poznaň

Derby Poznania (Poznaňské derby)

Poznaňské derby je soubojem Davida s Goliášem. Mistr Polska z předminulé sezony (2021/2022), Lech, patří dlouhodobě mezi nejlepší polské kluby, Warta se v roce 2020 vrátila do 1. ligy po dlouhých 25 letech. Při tom byly role obou poznaňských klubů v minulosti obrácené. Warta sbírala úspěchy především v předválečné éře. Po komunistickém převratu v roce 1948 však byl ve městě výrazně upřednostněn Lech, klub železničářů (zkratka KKS v názvu klubu znamená „Železniční sportovní klub“ – Kolejowy Klub Sportowy). Od svého návratu do Ekstraklasy Warta nezískala v souboji s velkým městským rivalem ještě ani bod.

Česko – Fortuna liga

FK Jablonec vs. FC Slovan Liberec

Podještědské derby

Souboj dvou klubů ze sousedních měst ze severu Čech – Liberce a Jablonce – je pojmenováno podle hory Ještěd s ikonickým stejnojmenným hotelem a vysílačem na jejím vrcholu. Ještěd se tyčí nad oběma městy. Z obou stadionů je na něj dobrý výhled. Slovan Liberec má horu i ve svém znaku. Podještědské derby bývalo v minulosti běžně soubojem týmů z popředí tabulky. V posledních letech se ani jednomu z týmů ale příliš nedaří. Přesto, nebo možná právě proto, je pro oba kluby a pro obě města derby stále velmi důležité (pro autora textu úplně nejdůležitější).

Pondělí 18. září

Severní Irsko – NIFL Premiership

Crusaders FC vs. Cliftonville FC

North Belfast derby (Derby o sever Belfastu)

Severobelfastské derby je soubojem týmů Cliftonville a Crusaders. Kromě těchto dvou klubů v hlavním městě Severního Irska sídlí ještě další dva úspěšné kluby – Linfield a Glentoran. Po většinu historie byla rivalita mezi Cliftonville a Crusaders založena jednoduše na geografické blízkosti obou klubů. Napětí mezi oběma tábory však výrazně vzrostlo během období, kdy v Severním Irsku probíhal konflikt zvaný The Trouble. Trval od 60. let 20. století a skončil až v roce 1998 (přestože ojedinělé projevy násilí mezi znesvářenými stranami se stále objevují).

Šlo o etnický, politický a náboženský spor, kde na jedné straně unionisté, kteří se řadí převážně mezi protestanty britské národnosti, chtějí zachovat Severní Irsko jako součást Spojeného království, a na druhé straně irští nacionalisté jsou většinou katolíci a považují se za Iry. Jejich ambicí je odtržení Severního Irska od Spojeného království a sloučení v jednotném Irsku. Během dlouholetého konfliktu se Crusaders a jejich fanoušci vyprofilovali jako přívrženci unionistického hnutí a Cliftonville naopak inklinoval k irské, nacionalistické části obyvatel.