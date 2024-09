Alexandr-Arnold jde v Mbappého šlépějích. Údajně by rád koupil fotbalové Nantes

Obránce Liverpoolu Trent Alexander-Arnold (25) by v nejbližších týdnech mohl napodobit Kyliana Mbappého. Říkáte si v čem? Stejně jako francouzský křídelník by rád koupil fotbalový klub ve Francii. S otcem údajně jednají o koupi Nantes, aktuálně pátého klubu Ligue 1.

Mbappé se v průběhu léta stal většinovým vlastníkem druholigového Cean. Alexande-Arnold by prostřednictvím své investiční firmy rád vstoupil do klubu o patro výš. Polskému podnikateli Waldemaru Kitovi, který je většinovým vlastníkem klubu od roku 2007, podle listu L'Equipe nabízí převod rozdělený do tří segmentů. Až 80 milionů eur by měli zaplatit předem, dalších 20 milionů v době převodu a 40 milionů by bylo navázáno na bonusy.

Pro Alexandera-Arnolda by majetkový vstup do sportovního prostředí nebyl žádnou novinkou. Anglický bek je prostřednictvím investiční firmy Otro Capital menšinovým vlastníkem francouzského týmu Formule 1 Alpine F1. Jeho otec Michael je obchodním manažerem firmy a má dlouhodobě velký zájem o francouzský sportovní trh. Celé transakci nahrává Kitův vztah s fanoušky, který dlouhodobě není ideální.