Alisson oceňuje práci Slota v Liverpoolu: Je nám jasné, co po nás chce, dělá to chytře

Možná již za rok vyklidí pozici týmové jedničky, přesto na adresu svého nového trenéra neřekne křivého slova. Naopak, brazilský gólman Alisson Becker (31) chválí práci Arneho Slota (45) a kvituje jeho přístup. Liverpool nebyl na letním přestupovém trhu příliš aktivní, přesto na Anfieldu doufají, že cenné trofeje jsou na dosah.

Letní přestupové okno mohlo Alissona zneklidnit. V Liverpoolu i v této sezoně zastává post týmové jedničky, avšak Reds učinili nákup v podobě gruzínského legionáře Giorgie Mamardašviliho. Překvapení letošního Eura získali za 30 milionů eur s podmínkou, že do příštího léta zůstane ve Valencii.

Alisson byl spojován s odchodem již během tohoto léta, ale nástupce německého kouče Jürgena Kloppa mu vyjádřil důvěru. Brazilský gólman práci Slota oceňuje a na jeho adresu vyslovil několik pochval.

"Nevymýšlí nic složitého, a přesto to přináší kýžený efekt. Dělá to chytře a jeho přístup se mi líbí. Styl, jakým přemýšlí a způsob, jakým své nápady realizuje. Z jeho řeči a pokynů je hned všem jasné, co po nich chce,“ prohlásil Alisson v rozhovoru pro brazilská média během reprezentační přestávky.

"Samozřejmě vše vychází z tvrdé práce každého z nás. Všichni musíme chodit do zápasů s cílem vyhrávat. Já tomu mohu jít naproti tím, že udržím čisté konto. Je to o každém z nás a o tom, co na hřišti společnými silami uděláme. Přijde mi ale, že Slot nám vštěpuje systém, který nám rozhodně není cizí,“ dodal brazilský gólman.