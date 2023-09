Dlouhá éra skončila. Verrattiho vztah s PSG se rozpadl, zamířil do katarského Al Arabi

Když se Marco Verratti (30) krátce po Vánocích uvelebil do křesla v útrobách stadionu v Parku princů a podškrábl nový kontrakt, stěží se dalo odhadovat, že se za pár měsíců situace obrátí úplně naruby. Italský záložník se ve středu po více než 11 letech rozloučil s PSG a zamířil na novou cestu do Kataru. Al Arabi by mělo do francouzské metropole poslat 45 milionů eur (1,09 miliardy korun).

Až do roku 2026 měl Verratti ještě vydržet u vládce Francie posledních let. Právě on se vlastně stal jakýmsi symbolem nové doby, kterou v roce 2011 načal finanční vstup společnosti Qatar Sports Investments. Ital tehdy přitom nepatřil do škály hráčů, kteří do Paříže přicházeli za velké peníze, byť se už tehdy částka 12 milionů eur za přestup prakticky neznámého mladíka z Pescary mohla zdát vysoká.

Na druhou stranu –⁠ nejspíš se mnohonásobně vyplatila. V dresu PSG odehrál napříč soutěžemi 416 zápasů, v nichž vsítil 11 gólů. Střílení branek každopádně nebylo nikdy jeho hlavním úkolem. Především byl jasným lídrem středu pole, kde platil prakticky vždy k nejlépe hodnoceným. A to právě pařížská záloha byla po několik let pod největší palbou kritiky ze strany médií.

Když pak v lednu poskytl rozhovor francouzskému sportovnímu listu L'Équipe, rozplýval se o dlouholetém angažmá, kde byl maximálně spokojený. "Ano, budu tu i za dalších deset. Francii miluji," uvedl tehdy. Jenže loňský ročník byl zřejmě jeho nejslabším vůbec. Postupně se začínaly objevovat zvěsti, že klubové vedení není obecně spokojeno s jeho výkony, a sám hráč nesl kritiku možná hůře, než se očekávalo. Vztah se rozpadl. Bylo jasné, že bude třeba změna, navzdory všemu, co Verratti v klubu prožil.

Devět ligových titulů, šest triumfů z domácího poháru, stejný počet z Ligového poháru, devět prvenství z Francouzského superpoháru, to je výčet největších Verrattiho úspěchů. Jen tu nejcennější trofej nikdy nezískal, tedy tu z Ligy mistrů. Nejblíž jí měl během covidové sezony v roce 2020, PSG se ale ve finále sklonilo před Bayernem.

Těžko odhadovat, kde se stala chyba, kdy nastal bod zlomu, že spolu obě strany přestaly vycházet. A to natolik, že muselo dojít k odchodu. "Marco bude navždy spojený s Paris Saint-Germain. Hrál hlavní roli v naší velké historii," uvedl Nasser Al-Khelaïfi, prezident PSG. "Nikdy nezapomenu na jeho příchod v roce 2012, kdy mu bylo jen 19 let. Od té doby tu byl vždy pro klub, nechával na hřišti své srdce, prožil toho s námi hodně. Chtěl bych mu upřímně poděkovat, také jeho rodině, a to ve jménu všech, kteří jsou navázáni na Paris Saint-Germain. Přejeme mu jen to nejlepší," loučil se s dávkou sentimentu.

Jedenáct let je zkrátka 11 let. A i když poslední týdny byly pro Verrattiho zajisté těžké, i on nechal ve svém prohlášení zášť stranou. "Byl jsem velmi hrdý na to, že mohu hájit barvy Paris Saint-Germain více než deset let, potkat se s tolika skvělými hráči a vyhrát 30 trofejí. Paříž, klub i jeho fanoušci budou mít v mém srdci vždy velmi zvláštní místo. Navždy budu Pařížanem," vzkazoval.

L'Équipe během středy vyzpovídal také Blaiseho Matuidiho, bývalého francouzského reprezentanta, který sdílel s Verrattim stejnou kabinu po několik let. A i on na něj prakticky pěl jen slova chvály. "Mám na něho fantastické vzpomínky. V mých očích, vzhledem ke všem těm titulům, které vyhrál, zanechal Marco v PSG velkou stopu," povídal. "Když do klubu přicházel, byl velmi mladý, bezstarostný, nikdo ho neznal. Ale od prvních tréninků jsme viděli, že je to malý klenot, který rozvibruje Park princů. Bylo mu jen 19 let, ale hrál, jako by mu bylo 28 let.”

