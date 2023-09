Další přestup do Saúdské Arábie, reprezentant Wijnaldum mění PSG za Al Ettifaq

V Saúdské Arábii bude působit i nizozemský fotbalista Georginio Wijnaldum (32). Bývalý kapitán národního týmu a bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2010 přestoupil z Paris Saint Germain do Al Ettifaqu. Podle agentury AP dostal francouzský mistr za Wijnalduma deset milionů eur (241 milionů korun).

V Al Ettifaqu se dvaatřicetiletý záložník sejde s bývalým spoluhráčem z Liverpoolu Jordanem Hendersonem. Trenérem týmu je legenda "Reds" Steven Gerrard.

Wijnaldum přišel do PSG předloni právě z Anfieldu, ale neprosadil se. V minulé sezoně hostoval v AS Řím, kvůli zlomenině nohy si však zahrál jen v 23 zápasech a vrátil se do Paříže, kde s ním nepočítali.

S Liverpoolem vyhrál anglickou ligu, Ligu mistrů i mistrovství světa klubů. Tituly Wijnaldum získal také s PSG a s Eindhovenem.