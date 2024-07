Rennes přichází o klenoty. Guéla Doué už je ve Štrasburku, bratra Désirého lanaří velkokluby

Stade Rennes oznámilo odchod jednoho ze svých talentů. Ke konkurentovi z Ligue 1 Racingu Štrasburk zamířil pravý obránce Guéla Doué (21). Sesterský tým Chelsea za něj podle deníku L'Équipe zaplatil 6,5 milionu eur (asi 165 milionů korun) a další dva může ještě doplatit v bonusech. Blízko odchodu z klubu má i hráčův o dva roky mladší bratr Désiré (19). O něj usilují mimo jiné věhlasné značky Bayern Mnichov a Paris Saint-Germain.

"Guéla Doué prošel všemi mládežnickými kategoriemi červenočerného klubu a propracoval se až do základní sestavy jeho A-týmu. SRFC by mu rádo poděkovalo a popřálo mu mnoho úspěchů," stojí na sociálních sítích Stade Rennes u oficiálního oznámení Guélova přesunu.

Ten si stálé místo v základní sestavě týmu vydobyl až v minulé sezoně poté, co v lednu odešel na hostování do Burnley Lorenz Assignon, který se ovšem nyní vrátil. Se svým herním vytížením dlouhodobě nespokojený mladík tak raději zvolil cestu do nového působiště. V něm podepsal smlouvu do roku 2029. Nastupovat bude s číslem 22.

Francouzská i italská média spekulovala, že by ho v létě mohla vykoupit londýnská Chelsea, která by ho obratem poslala na hostování právě do Štrasburku. Novinář Gianluca Di Marzio dokonce informoval, že se Angličané chystali za hráče nabídnout celkem 11 milionů eur. Mladý obránce ale nakonec do Alsaska zamířil napřímo a za zhruba poloviční cenu.

Stále je ve hře také přestup jeho 19letého bratra Désirého. O něj se zajímají evropské velkokluby v čele s Bayernem Mnichov, jenž se snaží šikovného záložníka či křídelníka vyfouknout PSG. To se za něj údajně chystá Stade Rennes nabídnout 60 milionů eur. Bavoři měli do francouzského klubu zaslat návrh o pět milionů eur nižší.

Zatímco Guéla reprezentuje Pobřeží slonoviny, odkud pocházejí jeho předci, Désiré se rozhodl zkusit štěstí ve francouzských výběrech. Na svém kontě má starty za tým do 21 let a barvy země galského kohouta hájí i na letošních olympijských hrách.