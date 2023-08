Snový debut Nasriho nástupce Marseille nestačil. Oslabené Méty senzačně sahaly po výhře

Méty se ve druhém kole Ligue 1 nezalekly silného soka a remizovaly na vlastním hřišti s Marseille 2:2. Více než jméno slavného soupeře je mohl děsit průběh utkání, v němž brzy skóroval debutující Emran Soglo (18), nejmladší ligový střelec Les Olympiens od trefy Samira Nasriho z roku 2005. Remízu pro favorita zachránil Vitinha (23), čímž alespoň částečně odvrátil další výrazný neúspěch týmu z Azurového pobřeží po nedávném nešťastném vypadnutí z bojů o Ligu mistrů.

K první šanci zápasu se Ismaila Sarr šikovně protáhl do vápna Mét, jeho ránu kroucenou na zadní tyč ale zneškodnil Alexandre Oukidja. Ve 14. minutě už se skóre měnilo. Hosty dostal do vedení 18letý Soglo, který tečovanou střelou na přední tyč vsítil první ligový gól v dresu Marseille. Ta měla i nadále převahu v držení míče, jenže domácí důslednou obranou málokdy pustili soupeře do vyložené šance. Tu si připsal až ve 38. minutě znovu Sarr, který svou slabší pravou nohou nezamířil mezi tři tyče.

Krátce nato poprvé zahrozily Méty, dalekonosnou střelu Faliho Candého však skvěle vyrazil Pau López. Těsně před poločasem ještě rozvlnil síť Pierre-Emerick Aubameyang, kvůli ofsajdu se ale skóre neměnilo.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Krátce po změně stran mohla Marseille navýšit své vedení. Po Aubameyangově centru uklidil míč do odkryté sítě Valentin Rongier, jenže rozhodčí se vrátil ke sporné situaci na polovině hřiště a po kontrole videa gól neuznal. Úlevu z odvolané branky brzy vystřídalo zklamání, když byl v souboji pozdě Abou Lo a po tvrdém šlapáku viděl po zásluze červenou kartu. Nováček Ligue 1 však i v oslabení dokázal srovnat. Střelu Cheikha Sabalyho tečoval Jordan Veretout vysoko, především ale do protipohybu brankáře Lópeze a ten už na míč mířící za jeho záda nedosáhl.

Pod druhým zásahem Mét se již výrazně podepsal i španělský brankář, kterému prudká rána Georgese Mikautadzeho proletěla pod tělem. Marseille následně domácí zatlačila a po několika závarech před brankou se nakonec po kombinaci na pravé straně prosadil Vitinha, čímž srovnal stav utkání.

Tabulka Ligue 1