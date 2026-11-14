Jednadvacítka může doma stvrdit postup na Euro. Kde sledovat odvetu baráže s Tureckem v TV?
Livesport
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Lvíčata čeká rozhodující zápas v kvalifikaci o Euro, v úterý nastoupí k odvetnému duelu baráže proti jednadvacítce Turecka. Zatímco v Rize svěřenci trenéra Michala Bílka zvítězili 1:0, poslední krok musí učinit na domácí půdě v Hradci Králové. Kde odvetu sledovat živě v TV?
Kde sledovat utkání Česko U21 – Turecko U21 živě v TV?
Turecko bylo v domácím zápase kurzovým favoritem, nakonec ale jediný gól rozhodl o vítězství Česka. Bílkův soubor se prosadil po rohovém kopu, jenž zužitkoval slávista ve 48. minutě Pavel Kačor.
Odvetný zápas mezi českou jednadvacítkou a jejími vrstevníky z Turecka, jenž hostí FINEP Arena v Hradci Králové, můžete sledovat živě o svátečním úterý 17. listopadu 2026 na stanici ČT sport od 17:00. Předzápasové studio poběží na obrazovkách od 16:30.