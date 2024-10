Pokud se nezvládne baráž, bude to neúspěch, říká o U21 Frýdek. Že hráči nehrají v klubech, je smutné

ME do 21 let

Nakonec to české reprezentaci do jednadvaceti let vyšlo. Ve své kvalifikační skupině poskočila na druhé místo, které zaručuje baráž. V té však číhají těžcí soupeři v podobě Belgie či Chorvatska. "Kluci utekli hrobníkovi z lopaty, ale pokud nedají baráž, bude to neúspěch," říká v rozhovoru pro eFotbal.cz někdejší reprezentant Martin Frýdek (55).

Jaký máte celkový dojem z naší U21 a dění kolem mužstva?

"Bylo to těžké. Utekli hrobníkovi z lopaty, a to hlavně díky posledním dvěma zápasům. Co si budeme říkat, nevypadalo to dobře. Zkomplikovalo se to v Dánsku porážkou 0:5, takže zaplaťpánbůh za to druhé místo. Bylo to takové upracované, ale dobře to dopadlo. Uvidíme, co přinese baráž, ale byla by škoda tu práci nedodělat."

Litva, Wales, Island, Dánsko… To nejsou žádní giganti evropského fotbalu, ale ani žádná ořezávátka. Jak vnímat postup do baráže? Spíše zklamání, nebo je to reálný obraz našeho fotbalu?

"Je to asi obraz současného evropského fotbalu. Všude to dělají celkem dobře a překvapivé výsledky se dějí pořád. Menší státy, které jsme měli ve skupině, šly nahoru. Dánsko má vynikající tým, zaslouženě je první. Zbytek je spíše průměr, ale co se nás týče, do reprezentace šli na začátku kvalifikace kluci hrát, v klubech seděli, bylo to těžké. Nejde pak automaticky, aby zářili v reprezentaci."

Tabulka skupiny. Livesport

Laik by při pohledu na skupinu možná mávl rukou a chtěl by plný počet bodů.

"Jak na tom jsme, ukáže konfrontace se silnými soupeři. V kvalifikaci to bylo vyrovnané, ale Poláci taky hráli vyrovnaně s Němci."

Úvod kvalifikace byl velmi špatný. Věřil jste v ten moment českému týmu?

"Nemusí se dařit, ale nějak se to ukope a výhra se ukope. Ale náš začátek byl fakt špatný, herně i bodově. Kluci věřili, že se to otočí a zvládnou to, což se povedlo. Nicméně jednoduché si to skutečně neudělali."

Trenér Jan Suchopárek zahlásil, že baráž určitě zvládnou. Souhlasíte? Týmů, na které je možné narazit, je hodně – Belgie, Norsko, Chorvatsko, Finsko a Gruzie.

"Bude důležité, aby si věřili. Sebevědomí je důležité, byť se samozřejmě rozhodne na hřišti. Jsou to velmi těžcí soupeři, nezatracoval bych ani Finsko. Bude to opravdu velký test. Nečeká nás nic lehkého, ale je fajn slyšet trenérova slova, jak si věří."

Co by se do baráže mělo změnit?

"Kluci hlavně musí hrát, některým v týmu je dvaadvacet let. Je to smutné. V tomto věku by měli patřit do základních sestav svých celků. Kdyby chtěl brát trenér hráče, kteří pravidelně hrají, musel by sáhnout snad do dorostenecké ligy nebo do béček. Je to fakt škoda, o to je to pro trenéry těžší."

Jistotou v sestavě je kapitán Václav Sejk. Jak se vám zamlouvá?

"Já jsem byl technický hráč, takže se moc nepodobáme. (smích) Je to ale fotbalista, který vleze do všeho, je to rváč, bojovník. Ale taky se umí dostat do šance, nic pro něj není ztraceného, jako kapitán jde příkladem. Technika u něj v evropském měřítku trochu chybí. Za mě je nejlepší hráč toho týmu Matěj Jurásek. Je drzý, umí zakončit, má to v noze."

Podobně by na tom mohl být Adam Karabec, ne?

"Jsem přesvědčený o tom, že měl být dávno dál. Měl hrát ve Spartě v základu, ale prohospodařilo se několik let, kdy naskakoval na pár minut. Ztratil reálně třeba tři roky. Kdyby v sedmnácti hrál – a ne nutně ve Spartě – je jinde. Hamburk teď není špatný, ale volba mě trochu překvapila. Vybral si tvrdou ligu, kde jsou obránci nonstop ve skluzu, ale věřím, že tenhle boj zvládne."

Suchopárkova pozice se hodně řeší, a to v podstatě každý sraz. Jak ho vnímáte vy?

„Lehké to nemá, ale spíše svojí vinou. Zavařil si na posledním Euru, kdy nechal v posledním utkání ve skupině kvůli kartám odpočívat hráče. Byla to chyba. Od té doby dostal sám sebe pod velký tlak. Kritika se s ním táhne od té doby."

Pokud by baráž nedopadla, je to neúspěch?

"Podle mě ano. V naší kvalifikační skupině jsme s Dány měli bojovat o první místo."