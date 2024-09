ME do 21 let

Českou reprezentaci do 21 let čeká v úterý důležitý kvalifikační zápas o postup na ME 2025 na Slovensku. Od 18:00 se ve Vejle představí na půdě vedoucího týmu skupiny I Dánska, na nějž stejně jako na druhé Velšany ztrácí ze čtvrté pozice tři body, oba soupeři "Lvíčat" však sehráli o utkání víc. O bod lépe je na tom před českými mladíky Island. "Od zápasu s Islandem je každý duel zlomový, ale vzhledem k tabulce nás čeká asi nejdůležitější zápas," tušil kapitán Lvíčat Václav Sejk (22).

Češi jdou do utkání povzbuzeni výhrou z Litvy 2:1. Rozhodli o ní až v závěru, kdy se trefil právě Sejk. "Nálada je dobrá, zápas s Litvou jsme si zhodnotili. Viděli jsme dobré i špatné stránky. Teď se soustředíme na Dány. Je to favorit skupiny, ale my ho chceme obrat o všechny body, abychom si vylepšili výchozí pozici před posledním srazem," uvedl před utkáním Sejk.

I vzhledem k síle soupeře čeká české mladíky úplně jiný zápas. "Litva byla zatažená. My jsme měli problém v pohybu, chtěli jsme míče do nohy, neroztrhali jsme litevský blok a oni chodili do brejků. Pak nám pomohla změna rozestavení, kdy na to soupeř moc nereagoval. Dostali jsme ho pod tlak a začali Litvu přehrávat," věděl Sejk, který neskrýval, jak moc jej povzbudil vstřelený vítězný gól.

Statistiky zápasu. Livesport

"Každému gól pomůže, ale nepouštěl jsem si do hlavy, že nedávám tolik branek, jako v Holandsku. Je začátek sezony a já chci hlavně pomoci týmu. Góly i dalšími věcmi. Doufám, že v Dánsku pomůžu znovu," konstatoval útočník polského celku Zaglebie Lubin.

Nyní se Lvíčata chystají na duel se soupeřem, na jehož soupisce jsou hráči, kteří nastupují v elitních ligách v Anglii či ve Španělsku. "Určitě jsme jejich soupisku viděli, ale výsledek z Islandu dokazuje, že je dokázali porazit kluci z islandské ligy. Respekt vůči soupeři máme, ale vůči jménům ne. My máme dobrá jména na soupisce také," pravil sebevědomě Sejk.

Sejk o dánském soupeři. Livesport / Profimedia

"Dánsko bude chtít hrát na balonu. Musíme dobře napadat, bude na nás, aby když se dostaneme do šancí, tak abychom šance využili. Budeme muset být pevní v obraně," věděl kapitán české jednadvacítky. Uvedl také to, že je tento zápas klíčový pro českou kvalifikační skupinu. "Od zápasu s Islandem je každý duel zlomový, ale vzhledem k tabulce nás čeká asi ten nejdůležitější zápas," dodal.

Na šampionát přímo postoupí vítězové devíti skupin a tři celky s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Další šestice mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá tři místa na turnaji. Slovensko má coby pořadatel účast na ME jistou. Kvalifikaci zakončí "Lvíčata" v říjnu ve Walesu a doma s Litvou.