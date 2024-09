Další úlet brankářského bouřliváka. Martínez po prohře v Kolumbii udeřil pěstí do kamery

Mnohými experty je od loňského triumfu na světovém šampionátu považován za jednoho z nejlepších brankářů planety. Emiliano Martínez (32) na sebe ovšem neupozorňuje pouze výkony v brance. Má i svou druhou tvář nezkrotného rebela, což potvrdil ve středečním zápase kvalifikace na mistrovství světa v Kolumbii. Po konci utkání, které Argentina prohrála 1:2, rozčíleně udeřil pěstí do kamery a teď mu hrozí tvrdý trest od jihoamerické federace CONMEBOL.

Argentina má přitom kvalifikaci na MS 2026 velmi dobře rozjetou. S Kolumbií, kterou porazila ve finále jihoamerického mistrovství, ztratila body teprve podruhé z osmi případů a vévodí tabulce s dvoubodovým náskokem právě před svým středečním soupeřem. V Barranquille se navíc musela obejít bez Lionela Messiho, který je v rekonvalescenci po zranění kotníku na úspěšné Copě América.

Martínez i přes pohodovou situaci v tabulce po prohře neudržel nervy na uzdě a pěstí udeřil do kamery stejně jako Tomáš Řepka v roce 2007 po vylouční v Teplicích. Argentinský gólman kameramanovi nejprve vulgárně nadával, poté mu praštil do kamery a následně se vydal na opačnou stranu, jako by se nic nestalo.

Martínez možná v hlavě neunesl, že při prvním inkasovaném gólu zůstal na brankové čáře a nechal míč projít malým vápnem, za což dostal od spoluhráčů vyčiněno.

Gólmana, jehož v úterý čeká premiérový zápas Aston Villy v Lize mistrů na hřišti Young Boys Bern, tak podle jihoamerických médií čeká přísný trest. K dobru mu určitě nepřidá jeho další vůlgární gesto po čtvrteční výhře 3:0 nad Chile, kdy již tradičně slavil s trofejí pro vítěze Copy América přiloženou k rozkroku. Napodobil tak oslavu, kterou předvedl po finále MS s Francií, kdy po zápase stejně křepčil se Zlatou rukavicí pro nejlepšího brankáře turnaje.

