UEFA, potažmo její starší sestra FIFA čelí kritice poté, co zveřejnily systém losování evropské kvalifikace na mistrovství světa v roce 2026. Kvůli novince v Lize národů totiž nebude ani 13. prosince po losu skupin v Curychu jasné, kdo s kým bude hrát. Zatímco čtvrtfinalisté LN si budou moci vybrat lehčí kvalifikační skupinu, Češi už nyní vědí, že budou stoprocentně hrát v pětičlenné skupině a nenarazí na účastníky Final Four, Skotsko či Slovinsko.

Pojďme na začátek. Tím, že se světový šampionát v roce 2026 rozšíří z 32 na 48 účastníků (12 skupin po čtyřech týmech), zvýšila se i účastnická kvóta pro evropské týmy z 13 na 16 národů. Tím se změnil i způsob evropské kvalifikace, 54 národů se rozdělí do 12 kvalifikačních skupin tak, že šest jich bude čtyřčlenných a dalších šest v pětičlenných.

Z těchto 12 skupin postoupí na MS jen vítězové, další čtyři národy se kvalifikují na šampionát z 16členné baráže, které se zúčastní (na jaře 2026) 12 týmů z druhých míst kvalifikace a zbylé čtyři týmy se budou rekrutovat z nejlépe postavených vítězů skupin Ligy národů na žebříčku FIFA, kteří nebudou na prvních dvou příčkách kvalifikačních skupin.

Jenže... Nezměnil se jen kvalifikační klíč, ale zároveň i způsob nasazování týmů do skupin v boji o MS. A to kvůli tomu, že jsou nové regule Ligy národů oproti předchozím třem ročníkům. Tentokrát nepostoupili z elitní Ligy A jen vítězové, ale i týmy na druhých místech, takže místo čtyř semifinalistů si v březnu a následně v červnu zahraje o trofej osm čtvrtfinalistů.

Navíc se nově zavedlo pravidlo, že týmy na třetích místech v Ligách A a B budou v březnu hájit svou příslušnost v dané lize proti týmům ze druhých míst Lig B a C (dosud se tyto play off zápasy hrály jen mezi dvěma týmy Ligy C a dvěma Ligy D).

Z toho vyplývá, že ze zmíněných 54 evropských týmů bude ještě na jaře hrát zápasy Ligy národů hned 28 týmů, volno bude tedy mít jen 26 týmů, včetně Česka či Anglie.

Specializovaný účet na síti X Football Meets Data navíc ve čtvrtek zveřejnil zajímavou informaci, že Češi budou hrát stoprocentně v pětičlenné skupině, takže je jisté, že se vyhnou jak všem čtyřem semifinalistům Ligy národů – ti vzejdou z Itálie, Francie, Portugalska, Chorvatska, Německa, Nizozemska, Španělska a Dánska –, tak Skotsku, Slovinsku, Irsku, Gruzii a Islandu ze třetího koše a Bulharsku, Kosovu a Arménii ze čtvrtého koše kvůli tomu, že tyto týmy už jistě budou hrát ve čtyřčlenných skupinách.

Ani Češi tak volno v březnovém reprezentačním termínu mít nebudou, protože už zahájí zmíněnou kvalifikaci o mistrovství světa, kdežto semifinalisty Ligy národů čeká v červnovém termínu Final Four, a zatímco všechny pětičlenné skupiny odstartují už v březnu a hrát se budou i v červnu, ty čtyřčlenné zahájí až v září.

Bizarní rozhodnutí

A tím se dostáváme k bizarnímu rozhodnutí UEFA.

Po vzoru nového formátu evropských klubových soutěží bude i kvalifikaci na MS losovat počítač, aby většina "volných" týmů zahájila kvalifikaci už v březnu, přesto do něj může velmi promluvit lidský faktor.

Jak je to možné?

V Curychu sice proběhne 13. prosince kompletní los, jenže čtvrtfinalisté LN do něj budou přiřazeni jen jako vítěz čtvrtfinále 1, poražený čtvrtfinále 1 a tak dále. Los navíc musí zohlednit tradiční národnostní půtky, takže do jedné skupiny nesmí být nalosováno například Srbsko spolu s Kosovem.

Může tak nastat situace, že si čtvrtfinalisté budou moci vybrat, do které skupiny půjdou. A to konkrétně tak, že se jim nebude pozdávat čtyřčlenná skupina, do které by postoupili jako vítěz čtvrtfinále. A tak raději ve dvojzápase neuspějí, aby si zajistili sice pětičlennou, ale co do kvality soupeřů výhodnější skupinu.

V teoretické rovině by Italové raději mohli vypustit čtvrtfinálový souboj LN se Španělskem, protože místo do skupiny se Švédskem, Skotskem a Kosovem budou chtít jít do skupiny se Slováky, Severním Irskem, Litvou a Gibraltarem.

Nikdo netvrdí, že k vybírání soupeřů v kvalifikaci skutečně dojde, takhle ale UEFA ve spolupráci s FIFA zavdala příležitost ke zbytečným spekulacím.

