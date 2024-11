Český fotbal zažil jeden z nejpovedenějších večerů za poslední roky. Svěřenci Jana Suchopárka postoupili přes barážový souboj proti Belgii na Euro hráčů do 21 let, kde nebudou chybět potřetí v řadě. Jejich starší kolegové pak večer porazili Gruzii 2:1, čímž si zajistili postup mezi elitu Ligy národů a řadu dalších výhod. Moderátoři Jan Denemark a Jakub Burian tohle všechno probrali v dalším díle Livesport Daily RE:ACTION.

Ačkoliv to na začátku kvalifikace rozhodně nevypadalo, Lvíčata se mohou po výhře 2:0 a remíze 1:1 s Belgií chystat na evropský šampionát na Slovensku. Seniorská reprezentace se pak může těšit z celkové proměny atmosféry i z návratu mezi nejlepší týmy Ligy národů. To všechno dva měsíce od velké kritiky po úvodní porážce 1:4 v Gruzii.

"Stalo se to, co se Čechům v týmových sportech stává poměrně často, a to je semknutí se ve chvíli, kdy jsme sami a není nikdo, kdo by nás podpořil. V tu chvíli dojde k vzepětí týmového ducha, což bylo přesně vidět v posledních dvou měsících u dospělého národního týmu," říká Jan Denemark.

"Všichni cítíme velký rozdíl v atmosféře kolem národního týmu oproti zářijovému srazu a bude důležité, jak na to vedení obou týmů v novém kalendářním roce naváže," dodává Jakub Burian.

Livesport Daily RE:ACTION: Lvíčata na Euro, repre mezi elitu. V čem se projevil český charakter? Livesport

Ve středeční epizodě Livesport Daily RE:ACTION jsme také probrali:

Neatraktivní herní styl "21".

Reakci Jana Kuchty na faul na Jana Bořila.

Budoucnost českého útoku.

