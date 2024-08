Moje spolupráce s Mazraouim se Manchesteru United vyplatí, slibuje nová posila De Ligt

Nově získaný střední obránce Manchesteru United Matthijs de Ligt (25) prohlásil, že jeho dlouholeté herní partnerství s Noussairem Mazraouim (26) bude velkou vzpruhou pro zadní řady United, které byly v minulé sezoně decimovány zraněními. Oba hráči podepsali v úterý smlouvy s Rudými ďábly, a společně si tak zahrají již ve třetím týmu. Dříve působili v Bayernu Mnichov a Ajaxu. Objevit v sestavě svého nového týmu by se mohli objevit už v pátečním zahajovacím utkání sezony Premier League proti Fulhamu na Old Trafford.

"Co vám mám říct o Nousovi? Je to úžasný kluk, úžasný hráč," uvedl De Ligt v rozhovoru pro klubové médium. "Znám ho už dlouho, myslím, že asi 10 let. Existuje důvod, proč se vždycky sejdeme, jako dříve v Ajaxu, pak v Bayernu Mnichov a teď v Manchesteru United," dodal nizozemský obránce.

"Myslím, že je to unikátní vztah, a jsem opravdu šťastný a rád, že tu bude i on. Myslím, že sobě i týmu můžeme hodně pomoci," řekl 25letý Nizozemec, který podepsal smlouvu do roku 2029. Spolu s Mazraouim, jehož kontrakt platí do roku 2028, odehrál v předchozích klubech více než 100 zápasů. Dobře se také znají s Erikem ten Hagem, protože oba hráli pod trenérem Manchesteru United v době, kdy vedl Ajax.

"Abych byl upřímný, hrál v mém vývoji velkou roli. Byl to první trenér, který ze mě udělal kapitána, bylo mi 18 let a on mi prostě dodal tolik sebevědomí," řekl na adresu kouče De Ligt a připomněl, že se pod ním stal nejmladším kapitánem v historii Ajaxu.

"Hned na začátku mi řekl: 'Jsi příkladem pro tým a chci, abys byl kapitánem.' Už jen ta důvěra, kterou mi v té době, v tom věku, dal, byla opravdu výjimečná," těší rodáka z Leiderdorpu.

Rudí ďáblové od minulé sezony z velké části přebudovali zadní řady, což bylo pro De Ligta jedním z lákadel, která ho přesvědčila o přestupu. "Ten projekt se mi opravdu líbí," prohlásil a pokračoval: "Je vždycky příjemné někam jít a cítit, že jste součástí něčeho nového a vzrušujícího."

"Doufám, že já a další hráči, kteří v létě přišli, dokážeme přidat náš díl do dějin Manchesteru United a vrátit ho tam, kam patří. Na vrchol," uzavřel.