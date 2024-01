Straka o Beckenbauerovi: Rozebírali jsme všechno možné a u vína vzpomínali na staré časy

Byl to jeho největší životní vzor. Tím, co ve fotbale dokázal, jakým způsobem ho změnil. Ale také proto, že uvnitř zůstal vřelým a přátelským člověkem. Stejně jako celý fotbalový svět se i František Straka (65) těžce vyrovnává s úmrtím legendárního Němce Franze Beckenbauera. Císaře, jenž ve věku 78 let podlehl těžké nemoci. "Nikdo jako on v Německu už není a nikdy ani nebude. Zkrátka byl jen jeden Franz a žádný další se už nenarodí. Pro Pelého platí to samé," řekl český trenér v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Odešla fotbalová legenda, veleúspěšný lídr jedné slavné generace. Jaký byl ale Beckenbauer vlastně člověk?

"Naprosto výjimečný. Já Franze miloval nad všechno. Když ještě hrál fotbal, koukat se na něj bylo prostě něco úžasného. Vždycky to byl můj obrovský vzor. Super člověk na hřišti i mimo něj. Pro mě je velká čest, že jsem měl tu možnost se s ním seznámit. Že jsem ho osobně znal."

"Naše první setkání proběhlo v roce 1989. S Mönchengladbachem jsme přijeli na Bayern a Franz seděl samozřejmě na tribuně, ve své čestné lóži. Vedli jsme 1:0, těsně před koncem ale vyrovnal Klaus Augenthaler. Trefil se hlavou po rohu a já byl v souboji spolu s ním. Hned po zápase tak za mnou přišel sám Beckenbauer, snažil se mě povzbudit. Říkal mi, ať si z toho hlavně nic nedělám, že Klaus je výborný hlavičkář a že to z naší strany byl vážně skvělý zápas."

"Po zápase jsme spolu mluvili snad 30 minut, rozebírali jsme spolu všechno možné. Franz přiznal, že z nás měli Němci ohromný respekt, že posledních deset minut bylo fakt na vážkách. Víte, on si nikdy na nic nehrál. S každým mluvil úplně na rovinu. Téhle jeho stránky jsem si na něm cenil možná nejvíc. I když to byla největší persona německého fotbalu všech dob, vystupoval jako naprosto normální člověk. Vyzařovala z něj lidskost."

Jak se to projevovalo?

"Několikrát jsme spolu byli ve studiu ZDF a já byl hrozně rád, že jsem tam mohl být s ním. Když jsme se pak potkali v Allianz Areně, hned se ke mně hlásil, u skleničky vína jsme vzpomínali na staré časy. Je mi hrozně líto, že už není mezi námi. Odešla neskutečná osobnost, neskutečný člověk. Poslední týdny se však na to Němci připravovali. Franzův stav nebyl dobrý. Celý svět si přál, ať tu hnusnou nemoc porazí, bohužel se to ale nestalo."

Jaký odkaz zanechal coby stoper?

"Franz byl opravdu prvotřídní fotbalista. Někdo, kdo tuhle hru navždy změnil. Do té doby měli totiž stopeři víceméně jenom bránit, zaměřit se na sílu a souboje. On byl ale úplně jiný. Nebyl to žádný rváč, nýbrž rozený myslitel. Dokázal elegantně přečíslovat soupeře, vyvézt balon, vyřadit zálohu."

Pověstné libero, že?

"Troufám si říct, že v tomhle byl průkopníkem. Dneska už tak hrají skoro všichni, v jeho éře tohle ale dokázal jen on. Svým způsobem přeskočil dobu. Ukázal, jaký fotbal se bude hrát v budoucnosti. Ať na hřišti dělal cokoliv, hlavu měl vždy nahoře, vyzařovala z něj jistota a přehled. Byl to zkrátka geniální fotbalista. Navíc strašně dobrý člověk. Jeho lidská stránka byla opravdu fenomenální."

A je v Německu někdo, kdo by se mu fotbalovou velikostí mohl alespoň trochu přiblížil?

"Žádný takový tam není. A nikdy ani nebude! Zkrátka byl jen jeden Franz a žádný další se už nenarodí. Pro Pelého platí to samé. To byly tak jedinečné osobnosti, že člověk jako oni už po světě chodit nikdy nebude."