Franz Beckenbauer zemřel: Jak na Císaře vzpomíná Antonín Panenka?

Antonín Panenka (75) vzpomíná na zesnulého obránce a trenéra Franze Beckenbauera (†78) jen v tom nejlepším světle. Přezdívka Císař podle něj odpovídá charakteru legendy světového fotbalu. V rozhovoru s ČTK také ocenil, jak Beckenbauer přijal finálovou porážku od Československa na mistrovství Evropy 1976.

Dvojnásobný držitel Zlatého míče Beckenbauer zemřel v neděli ve věku 78 let, rodina o jeho úmrtí informovala v pondělí. Dlouholetý hráč Bayernu Mnichov ovládl s tehdejším Západním Německem mistrovství světa jako hráč (v roce 1974) i trenér (1990). To se povedlo už jen v pátek zesnulému Brazilci Máriu Zagallovi a Francouzi Didieru Deschampsovi.

"Vzpomínám na něj jen v tom nejlepším světle. Byl to hráč a člověk, který vynikal. I přízvisko Císař souhlasí v tom, že to byl neskutečně slušný a poctivý fotbalista nejenom na hřišti, ale i v životě. Byl to takový rytíř fotbalu," řekl pětasedmdesátiletý Panenka.

"Mám na něj jenom ty nejkrásnější vzpomínky, protože jsem měl možnost zahrát si s ním jako s protihráčem, ale hlavně jako se spoluhráčem, když jsme spolu několikrát hráli za výběry světa nebo Evropy," konstatovala hráčská legenda pražských Bohemians 1905.

S Beckenbauerem ho pojil přátelský vztah. "Samozřejmě ho trošku mrzelo, že ve finále v roce 1976 měl jubilejní stý zápas za německou reprezentaci, což jsme mu překazili. Vzal to ale s noblesou jeho vlastní. Po zápase nám poblahopřál a myslím si, že jsme i na baru vypili malé pivečko," prohlásil Panenka, který penaltový rozstřel ve finále v Bělehradě zakončil "vršovickým dloubákem".

Zavzpomínal i na setkání v Praze. "Beckenbauer byl tehdy ambasadorem mistrovství světa 2006 v Německu. V Praze byl slavnostní oběd, vyžádal si mě, abych tam byl. Povídali jsme si, vysvětlil mi jednu zajímavou věc. Říkal mi, že německé mužstvo tehdy při penaltovém rozstřelu doufalo a věřilo, že některý z nás to kopne vedle. Připadalo mi to hrozně zvláštní. Říkám mu: Jak vedle? A on na to, že Sepp Maier nikdy žádnou penaltu nechytil. Abychom gól nedali, museli jsme to kopnout vedle. Bylo to trochu překvapivé," uvedl Panenka.

"Vzpomínek mám víc. Jednou mě dokonce před největšími hráči světa hrozně pochválil. Hráli jsme charitativní zápas, tuším, že to bylo v Rakousku. Když trenér řekl sestavu a detaily ke hře, vzal si Beckenbauer slovo a říká: Když bude nějaký trestný kop, kope ho Tonda Panenka. To mě hrozně potěšilo," řekl čestný prezident Bohemians 1905.

Ocenil ho i jako hráče. "Začínal coby střední obránce, ale svoji pozici povýšil tím, že hrál jinak než ostatní. Hodně se věnoval ofenzivě, dovedl dát dlouhý balon, dovedl míč vyvést, což v té době nebylo moc zvykem, dával i góly. Pozici stopera nebo předstopera povýšil," uvedl bývalý hráč Rapidu Vídeň.