Překonala rakovinu a v 18 hraje za Real. Teď Caicedová skórovala na mistrovství světa

Pozoruhodný příběh kolumbijské fotbalistky Lindy Caicedové (18) obletěl světový šampionát. Mladá hráčka z Jižní Ameriky teprve nedávno dosáhla plnoletosti, ale už toho dokázala dost na to, aby o ní byla napsána kniha.

Přestože v její rodině nikdo fotbal nikdy nehrál, začala s ním v pěti letech a rychle se propracovala až na seniorskou úroveň. Když jí bylo jedenáct let, všimla si jí dlouholetá reprezentantka Kolumbie Melissa Ortizová, která dokonce řekla současnému agentovi Caicedové, že s ní musí podepsat smlouvu. A přesně to se také stalo.

Rodačka z Candelarie se v roce 2019 přesunula do ženského týmu América de Cali. Při debutu jí bylo pouhých 14 let. Přesto se stala nejlepší střelkyní soutěže a pomohla klubu k historicky prvnímu mistrovskému titulu. To jí vyneslo i premiérový start v národním týmu. Opět ve čtrnácti letech!

Úžasný rok 2022

V roce 2020 překvapivě přestoupila do konkurenčního týmu Deportivo Cali, kde získala další titul. Pomohla Kolumbii v kvalifikaci na Copa América žen, jenže kvůli nízkému věku nemohla na závěrečném turnaji nakonec hrát. Pozornost se na Caicedovou upírala stále více a rok 2022 byl doslova jejím rokem.

Jako sedmnáctiletá už na Copa América mohla hrát, navíc na domácí půdě v Kolumbii. Útočnice rozhodla o postupu přes Argentinu do finále a byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje. Ve finálovém utkání ale uspěla Brazílie. O měsíc později na mistrovství světa žen do 20 let Caicedová teprve podruhé v historii dostala svou zemi ze skupinové fáze.

Během října nosila kapitánskou pásku při cestě Kolumbie do finále mistrovství světa U17. Tam sice výběr kolem Caicedové prohrál, ale země ještě nikdy předtím ve finále mistrovství světa na žádné úrovni nebyla.

Přestup do Realu Madrid

Tyto výkony nemohly zůstat bez povšimnutí španělského Realu Madrid, v zimě letošního roku do Španělska přestoupila. Teenagerka zvládne hrát ve středu útoku, ale také na křídle. Je nesmírně rychlá, sebevědomá a její gólové instinkty patří k nejlepším v ženském fotbale.

Bojuje za tým, její střely jsou nebezpečné z levačky i pravačky. Je skvělým vůdcem, často nosí kapitánskou pásku. Navzdory tomu, jak rychle vyletěla vzhůru, zůstává nohama na zemi: "Mám před sebou ještě dlouhou cestu. Jsem mladá, v národním týmu jsem ještě nic nevyhrála," uvědomuje si.

Své finální přihrávky může zlepšit, ale jako osmnáctiletá má před sebou všechno a s nejvyšší úrovní se v Realu teprve seznamuje.

Překonala také rakovinu

Caicedová v momentálně bojuje s Kolumbií na svém prvním mistrovství světa. Při svém debutu proti Jižní Koreji vstřelila nádherný gól poté, co si pohrála s obranou. Celý tento úžasný příběh se přitom ani nikdy nemusel stát skutečností, protože jí byla v 15 letech diagnostikována rakovina vaječníků.

"V té době jsem si myslela, že už nebudu moci hrát profesionálně, protože jsem musela podstoupit veškerou léčbu a operace," řekla.

"Psychicky to bylo velmi náročné období mého života. Vždycky budu vděčná, že se to tehdy stalo, protože jsem byla mladá a měla jsem větší šanci se uzdravit, což se mi podařilo. Donutilo mě to rychleji dospět. Jsem vděčná, že jsem tady," dodala. Její nastavení tak potvrzuje, že kromě toho, že je skvělou fotbalistkou, je i velmi rozumným člověkem.