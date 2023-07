Majitel Interu Miami prozradil Messiho plat, vyjednával s ním tři roky

Trpělivost přináší růže. Své o tom ví Jorge Mas (60), majitel Interu Miami, který do svého klubu přivedl hvězdného Lionela Messiho (36). V rozhovoru pro El País také prozradil, kolik si jeho nový svěřenec v klubu vydělá.

Smlouva by měla argentinské superhvězdě přinést 50 až 60 milionů eur ročně (až 1,4 miliardy korun). Ač se to zná být vysoká suma, díky kontraktu, který mu nabízeli v Saúdské Arábii, by si vydělal dvakrát tolik. Ale ani nabídka od klubu MLS pro hráče, kterého mnozí považují za nejlepšího fotbalistu světa, nevypadá špatně.

Jak navíc prozradil Mas, vztah a jednání s Messim trvaly až tři roky, přičemž posledních 18 měsíců velmi intenzivně. "Jednali jsme v Barceloně, Miami, Rosariu nebo Dauhá. Celé mistrovství světa jsem strávil v Kataru a sledoval Argentinu. Smlouva s Apple byla při uzavírání dohody velmi důležitá," prozradil Mas.

Messi v dresu PSG. Profimedia

Technologický gigant totiž přispěl svým podílem na zaplacení části platu, a to s ohledem na omezení Major League Soccer v těchto ekonomických záležitostech.

Dále je tu skutečnost, že Messi bude mít v týmu podíl i po odchodu do důchodu. "Může z MLS udělat jednu ze dvou nebo tří největších lig na světě. Až odejde do důchodu, bude mít v klubu podíl," uvedl americký podnikatel věci na pravou míru.