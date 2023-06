Mánie okolo Messiho graduje. Ceny vstupenek stouply o 2000 procent, řeší se nový stadion

Fotbalový klub Inter Miami je sice aktuálně mezi třemi nejhoršími týmy zámořské Major League Soccer, po oznámení přestupu Lionela Messiho (36) však prudce stoupají ceny vstupenek. Oproti dnům, kdy ještě nebylo známo, že argentinská superstar oblékne růžový dres, je to téměř o 2000 procent.

Průměrná cena vstupenky ze 6. června na zápas Interu Miami s mexickým celkem Cruz Azul se vyšplhala ze 126 dolarů (2700 Kč) na dnešních 2151 dolarů (cca 46 tisíc Kč). Důvodem je i to, že stadion floridského klubu není z největších.

"Situace okolo Lionela Messiho je výjimečná, protože spousta amerických fanoušků ho bude mít možnost vůbec poprvé vidět naživo," říká Chris Leyden, ředitel marketingové platformy pro prodej vstupenek Seat Geek. "Messi se v aspektu, že má tak okamžitý a dramatický dopad na poptávku po lístcích, zařadil po bok těch největších hvězd, jakými jsou LeBron James nebo Tom Brady," dodává Leyden.

I v ulicích Miami už je zřejmé, že se blíží příchod velké hvězdy. Nástěnná malba Messiho v černé a růžové barvě Interu Miami zdobí zeď ve čtvrti Wynwood. Další portrét hvězdného fotbalisty je namalován u vchodu do místní argentinské restaurace. Po městě je k vidění spousta dresů s číslem 10, nejčastěji v argentinských bleděmodro-bílých barvách. Brzy přibudou i ty růžové.

Mánie okolo argentinského fotbalisty je tak velká, že jeden z jeho fanoušků vyrazil krátce po ohlášení přestupu na zápas Interu do Philadelphie. Cestoval 1200 mil, jenže si zapomněl ověřit, že jeho idol ještě nebude hrát...

Messi, který poslední dvě sezony strávil ve francouzském Paris Saint-Germain, před svým zámořským debutem dokončuje formality přestupu a užívá dovolené. Předpokládá se, že premiéru si odbude právě v úvodním utkání Ligového poháru MLS s Cruz Azulem.

Přesun na větší stadion?

Inter Miami sice bude mít ve svém středu nejlepšího fotbalistu světa, má však druhý nejmenší stadion celé MLS. Místo toho, aby se řešil provizorní přesun do nějaké z větších arén, pracuje se na rozšíření kapacity stávajícího stánku ve Fort Lauerdale o 3000 míst, tedy na 22 tisíc diváků.

Přitom jsou v dosahu nádherné stadiony. Jako první se nabízí sídlo Miami Doplhins hrajícího ligu amerického fotbalu NFL – Hard Rock Stadium pojme 65 tisíc diváků. Na tomto stadionu už si Messi dokonce i zahrál, když Španělé vyvezli El Clásico do USA. Argentinský fotbalový génius otevřel skóre už ve třetí minutě a Barcelona tehdy v Superpoháru porazila Real Madrid 3:2. A protože týmy Dolphins a Miami Hurricanes využívají stadion jen na 20 utkání do roka, zdála by se možnost přesunu snadná. Jenže je tu háček.

Milionář Stephen M. Ross, vlastník stadionu i Miami Dolphins, totiž ovládá i společnost Relevent Sports, která organizuje International Champions Cup, tedy exhibiční turné slavných evropských klubů v USA. "Relevent je konkurentem Soccer United Marketing, komerční marketingové platformy MLS, ve které má vlastník Interu Miami Jorge Mas podíl. Konflikt zájmů je patrně důvodem, proč Inter Miami vybudoval vlastní zázemí. Zda na tom může něco změnit Messiho příchod, je otázkou budoucnosti," popisuje reportér Derek Reese z webu World Soccer Talk zákulisí amerického sportovního byznysu.

Baseballová aréna není řešení

Další variantou pro fotbalové Miami by mohl být Marlins Park, který byl otevřen v roce 2012 na místě starého Miami Orange Bowl. Aréna má kapacitu přes 37 tisíc, což by téměř zdvojnásobilo počet míst. Také to není daleko skutečného domova Inter Miami. Jenže jde o baseballový stadion. A i když v minulosti hostil několik mezinárodních fotbalových zápasů, tak proměna baseballového hřiště na fotbalové není zrovna snadná. Problémem je také to, že se sezony MLS a MLB překrývají, i fakt, že Marlins mají jeden z nejlepších týmů posledních let a nepotřebují konkurenty.

Třetí variantou byl FAU Stadion v Boca Raton pro 30 tisíc fanoušků, který v minulosti velké fotbalové zápasy hostil, jenže ten se nachází daleko od sídla Interu.

A tak se Messiho nový klub soustředí na dokončení projektu Freedom Parku, který je od počátku založení klubu v roce 2019 zamýšleným sídlem. Pokud by se díky argentinskému mistrovi světa podařilo urychlit výstavbu, mohlo by se už za rok hrát tam. Stadion by měl pojmout 26 tisíc diváků, což je na poměry MLS průměr, Inter Miami ale počítá s tím, že získat vstupenky bude prestižní záležitost.