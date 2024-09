Messi v MLS opět řádil. Při svém návratu po zranění zazářil dvěma góly a asistencí

Fantastický návrat po zranění prožil Lionel Messi (37), který byl opět ústřední postavou Interu Miami při výhře 3:1 nad Philadelphií Union. V rozmezí čtyř minut vstřelil dvě branky a v závěru utkání si připsal také asistenci u gólu Luise Suáreze (37).

Osminásobný držitel Zlatého míče nehrál od 14. července, kdy si během finále Copa América poranil pravý kotník a pomohl Argentině k vítězství nad Kolumbií. Od té doby vynechal osm zápasů MLS, ale i zářijový kvalifikační zápas o mistrovství světa. Messi tedy za Inter nastoupil poprvé od 2. června.

"Pravdou je, že jsem trochu unavený. Vedro a vlhko v Miami tomu také nepomáhají, ale opravdu jsem se chtěl vrátit, byl jsem mimo hřiště dlouho. Postupně jsem trénoval s týmem, cítil jsem se dobře, a proto jsem se rozhodl nastoupit. Jsem za to velmi, velmi rád," prohlásil Messi po utkání.

Statistiky zápasu. Livesport

Philadelphia se ujala vedení už ve druhé minutě po střele Mikaela Uhreho levačkou zpoza šestnáctky. Messi vyrovnal ve 26. minutě, když dostal přihrávku od Luise Suáreze, obešel obránce a zakončil levou nohou, čímž dokončil sekvenci, kterou odstartoval Jordi Alba. Domácí fanoušci mohli slavit další gól Messiho o čtyři minuty později, tentokrát přinesla úspěch spolupráce s Albou.

Suárez před přestávkou zvýšil rozdíl na dvě trefy, ale jeho zásah nebyl po přezkoumáním VAR uznán. Uruguayec ale nakonec přece jen skóroval – v 98. minutě. Asistoval mu u toho Messi, který v utkání dostal i svou první žlutou kartu v MLS za zdržování při rohovém kopu.

Trenér Gerardo Martino poznamenal, že pozdní gól ospravedlnil jeho rozhodnutí nechat oba hráče ve hře až do konce: "Oba hráli celý zápas, protože byli v pořádku, aby ho dohráli".

Výhra znamená, že Inter má nyní v čele tabulky MLS 62 bodů, tedy o 10 bodů více než druhý tým Východní konference FC Cincinnati. Do konce základní části zbývá odehrát ještě šest zápasů. Messiho také těší, že navzdory dlouhé absenci vede Inter v boji o Supporters' Shield. Ten se uděluje týmu, který ovládne základní část MLS.

"Během roku jsme měli velkou smůlu na zranění, nikdy jsme nebyli v plné síle. Vždy nám z toho či onoho důvodu chyběli hráči, ale tým se vždy dal dohromady. Dnes jsme s velkým náskokem na prvním místě a zaslouženě. Doufám, že se nám podaří skončit na prvním místě vzhledem k tomu, co to znamená a co to obnáší," dodala fotbalová legenda.

Dva přesné zásahy Messiho, díky nimž zlepšil svou bilanci na 14 gólů ve 13 zápasech, ho vrátily do boje o titul nejlepšího střelce. Argentinec, který ve Spojených státech působí druhou sezonu, se stal hráčem, který nejrychleji zaznamenal 15 gólů a 15 asistencí, na což potřeboval pouze 19 zápasů.

Skvěle si vede také Suárez, jenž má na kontě už 17 přesných zásahů, tedy jen o dva méně než současný lídr MLS – Christian Benteke z D.C. United.