Reus se před přestupem do USA radil s Klinsmannem: O městu a klubu mi hodně řekl

Německý veterán Marco Reus (35) před svým nedávným přesunem do USA hledal rady u bývalého zkušeného kouče Jürgena Klinsmanna (60). "Hodně mi toho o městě a klubu řekl," vykládal Reus během oficiálního představení u týmu LA Galaxy. Bývalý reprezentační trenér žije již řadu let jižně od velkoměsta v Huntington Beach a v letech 2011 – 2016 trénoval národní tým Spojených států.

Po dvanácti letech strávených v Borussii Dortmund se Reus, který s Galaxy podepsal smlouvu do roku 2026, na své americké dobrodružství těší. "Jsem skutečně šťastný, že jsem tady," řekl. Poznávání nové kultury a výuka jiné řeči jsou pro něj největší novinkou.

Reus přesun do zahraničí samozřejmě probíral hlavně s rodinou, netrvalo to dlouho a vybral si Galaxy. Jedním z důvodů bylo také to, že v Bundeslize se mu žádný další zajímavé možnosti nerýsovaly.

Obecně se zdá, že prostředí v týmu trojnásobnému nejlepšímu hráči Bundesligy sedlo tak akorát. "První dojmy a hovory s trenérem byly opravdu velmi dobré," řekl Reus.

A co dál zkušeného fotbalistu teď čeká? Vzhledem k velikosti kalifornského města to bude hodně sezení za volantem. Skutečnost, že si Reus bude muset udělat nový řidičský průkaz, pro něj není velkým problémem. "To je jasné, to se zkrátka musí udělat," dodal.