Dostal od Slavie čtyři góly, přesto se usmíval. Doživotní zážitek, vyprávěl brankář Keller

Může být brankář šťastný, i když v utkání inkasuje čtyři branky? Zeptejte se na to Martina Kellera (27), velké opory Benátek nad Jizerou. Ten v duelu 3. kola MOL Cupu dostal od Slavie právě čtyři branky, ale po závěrečném hvizdu byl nadšený. "Trošku se to ve mně tře, když dostanete tolik gólů, ale pocity jsou pozitivní. Zachytal jsem si skvěle," vykládal do kamer O2 TV.

V první půli inkasoval čtyřikrát, ale k tomu zneškodnil několik šancí Pražanů. "Zcela objektivně musím říct, že gólům jsem asi nemohl zabránit a měl jsem tam několik hezkých zákroků. Z mé strany je tam spokojenost," poznamenal. I podle expertů ve studiu O2 TV působil mezi tyčemi Keller velmi spolehlivým dojmem.

Nejšťastnější byl ve chvíli, kdy před odchodem do kabin zneškodnil dvě velké šance Slavie v rychlém sledu. "Obalovačku jsem čekal a vyrážel míč do strany. A pak jsem se soustředil na druhou střelu," vykládal Keller, jenž je v Benátkách teprve od léta, kdy přišel do klubu z pražské Admiry.

Jeden z hrdinů v dresu Benátek přiznal, že v týdnu před výkopem byl duel se Slavií zapovězeným tématem. "Měli jsme až do 28. října zakázáno o Slavii mluvit. Prakticky jsme nevěděli, kdo z nás bude hrát. Bylo to tabu. Nakonec až v šatně jsme se dozvěděli obě sestavy. Jak naši, tak slávistickou," prozradil brankář.

To, že byl za hvězdu a musel i před televizní kamery ho přijde draho. "Asi to bude velká pokuta. Myslím, že i za tu asistenci na gól bude druhá. Ale nelituji, mám krásný doživotní zážitek a pokuty budu muset zaplatit," dodal s úsměvem.