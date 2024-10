Slavia zavítala ve 3. kole MOL Cupu na hřiště Benátek nad Jizerou a postup do osmifinále nenechala náhodě. V úvodní půlhodině se její hráči prosadili hned čtyřikrát a o slibný výsledek se už připravit nenechali. Sváteční utkání domácím osladil gólem ze druhé minuty nastavení Patrik Žitka (27). Za Pražany si poprvé od 21. září zahrál obránce Igoh Ogbu (24).

Benátky mohly udeřit jako první, po chybě Aleše Mandouse v rozehrávce ale nabídnutou šanci nevyužil Matěj Bodlák. Poté už ovšem začalo úřadovat mužstvo z hlavního města.

Nejprve se po dvou precizních centrech Matěje Juráska prosadili Mojmír Chytil a Mikuláš Konečný. Následně rozjel svou show Conrad Wallem. Ten nejdříve ve 27. minutě obstaral třetí branku, když hlavou usměrnil míč vyslaný z rohu vápna do sítě. Přibližně čtyři minuty po svém zásahu se mladý Nor odhodlal ke střele, kterou po teči poslal do sítě Alexandr Bužek.

Jak první poločas skončil, tak ten druhý začal. Sešívaní kontrolovali hru a domácí se k míči dostávali jen sporadicky. Avšak jedna změna oproti prvnímu poločasu byla patrná, konkrétně neproměňování šancí. Gólman Benátek nad Jizerou Martin Keller se v brance činil a v druhém poločase za svá záda již žádný další gól nepustil.

A pokud snad byl překonán jako při střele Ivana Schranze, zaskočil za něj obránce. Keller měl štěstí i při dorážce Daniela Fily, kdy byl odpískán ofsajd. Naopak v 75. minutě mohl po minele obrany červenobílých potěšit téměř čtyři tisíce diváků útočník domácích Tomáš Hájek, ale ve stoprocentní šanci minul. Stejně tak Žitka, který využil zaváhání Ogbua a běžel sám na Mandouse, ale ten jeho střelu chytil.

Statistiky utkání. Livesport

V 90. minutě se však Žitka dokázal vykoupit poté, co využil pasu od brankáře Kellera a ve sprinterském souboji porazil Ogbua, načež prostřelil i bezmocného Mandouse. Slavia i tak dovedla bez větších potíží zápas do vítězného konce.

Příští týden se odehrají ještě dva zápasy 3. kola MOL Cupu. V prvním se utkají Uherský Brod s Jabloncem a ve druhém pohostí Táborsko v derby České Budějovice.

V MOL Cupu už nepokračují Liberec, jenž ve středu vypadl v Hlučíně, a Slovácko, které vyřadila Kroměříž. Ta si v předchozím kole poradila také s Karvinou.