Oslavy titulu? Skvělé. Na finále poháru jsme ale plně připravení, hlásí Priske. Kdo bude chytat?

Trenér Brian Priske (47) si po výhře 5:0 v Mladé Boleslavi užil s fotbalisty Sparty i zaměstnanci pražského klubu v sobotu večer na Letné nezapomenutelné bezprostřední oslavy obhajoby ligového titulu. Nyní už je ale podle něj mužstvo stoprocentně připravené na to, aby ve středu uspělo i ve finále domácího poháru v Plzni a ziskem trofeje v MOL Cupu zkompletovalo double. Sedmačtyřicetiletý dánský kouč na tiskové konferenci neprozradil, zda postaví mezi tyče gólmanskou dvojku Vojtěcha Vorla (27), jenž odchytal všechny předchozí zápasy v tomto ročníku poháru.

"V sobotu to byl pro nás úžasný večer. Hráči nejprve předvedli velmi dobrý výkon a zcela zaslouženě se stali mistry. Zbytek večera byl pak nádherný. Užili jsme si to dohromady s hráči, realizačním týmem, vedením i zaměstnanci klubu na Letné. Tohle jsou vzpomínky na celý život. Není pochyb o tom, že teď jsme naplno připraveni na zítřejší zápas," řekl Priske.

Sparta bude usilovat o první double od roku 2014, kdy pod vedením trenéra Vítězslava Lavičky ve finále domácího poháru shodou okolností porazila na penalty právě Plzeň. "Moje motivace je stejná, jako mají ostatní lidé v klubu. Všichni chceme vyhrát double, všichni chceme získat další trofej," prohlásil Priske, který se Spartou vloni ve finále poháru podlehl doma Slavii. "V kariéře jsem absolvoval pohárových finále více, některá i jako hráč. Některá jsem vyhrál, některá prohrál," doplnil.

V posledním vzájemném duelu jeho svěřenci v březnu utrpěli v Plzni v lize debakl 0:4. "Bude to úplně jiný zápas. Víme, že zítřejší zápas je speciální tím, že je to na jedno utkání, které rozhodne o tom, kdo získá trofej. Musíme být připraveni od začátku po celých 90 minut, plus nastavení, případně na penalty," poznamenal Priske.

"Naposledy jsme tu hráli po těžké porážce od Liverpoolu (v Evropské lize), byli jsme tehdy v nelehké situaci. Myslím si, že do prvního inkasovaného gólu jsme dominovali a měli utkání pod kontrolou. Navzdory té těžké porážce tam byly i dobré věci," řekl dánský kouč, který převzal Spartu předloni.

Do všech předchozích čtyř zápasů v této sezoně poháru nasadil místo gólmanské jedničky Petera Vindahla dvojku Vorla. "Jako vždy základní sestavu vybíráme už dnes, takže hráči již vědí, kdo bude hrát. Veřejnost se to dozví zítra před zápasem. Určitě budeme mít gólmana v bráně," vtipkoval Priske.

"Zítra nám bude hodně hráčů scházet, protože na finále MOL Cupu máte k dispozici jen 18 hráčů. Řadu zdravých hráčů jsme byli nuceni nechat doma. Trénovali s námi na Strahově, bohužel se nemohli vejít do nominace," doplnil Priske, jehož svěřenci dnes v Plzni neabsolvovali předzápasový trénink.

Přestože se finále hraje na stadionu soupeře, oba fanouškovské tábory v hlediště budou stejně početně zastoupené. "Je to finále poháru, takže věřím, že atmosféra bude skvělá. Ať už od našich nebo plzeňských fanoušků. Věřím, že to celkově bude skvělý zápas a že fanoušci z toho udělají skvělý večer bez ohledu na to, kdo vyhraje," řekl Priske.

Finále MOL Cupu Plzeň – Sparta (středa 18:00)