Derby Sparty se Slavií skončilo bez gólů, hrdinou byl i Vindahl díky zákroku v nastavení

Gólman Peter Vindahl (26) několika zákroky dopomohl oslabeným fotbalistům Sparty ve 2. kole ligové nadstavby ve skupině o titul v derby se Slavií k bezbrankové remíze, jako hrdina se ale necítil. Dánský brankář na tiskové konferenci označil za nejtěžší zákrok ten proti střídajícímu Muhamedu Tijanimu (23) v závěrečném nastavení. Domnívá se, že se Letenští díky udržení čtyřbodového náskoku v čele tabulky tři kola před koncem soutěže přiblížili obhajobě titulu.

"Necítím se jako hrdina, mám v popisu práce chytat míče. Když nevyhrajeme, nemám ten samý pocit. Vždy hrajeme na vítězství. Dnešní bod je pro nás důležitý, ale nevyhráli jsme a to mi trochu ubírá radost. Těší mě ale, že jsem pomohl týmu," uvedl Vindahl.

Nejvíce práce měl ve třetí minutě nastavení, kdy včasným vyběhnutím zastavil Tijaniho hlavičku. "Zákrok samotný ani nebyl tak těžký, protože mě to trefilo. Spíš šlo o to rozhodnutí, jestli vyběhnout z branky, nebo ne, protože to byl dobrý křížný centr," řekl Vindahl. "Kdybych zůstal v brance, nedovedl bych možná zareagovat, proto jsem vyběhl a zmenšil mu úhel. To byl pro mě nejtěžší zákrok, protože to zároveň bylo nejsložitější rozhodnutí," doplnil.

Sparta dohrávala od 63. minuty bez vyloučeného Lukáše Haraslína. Pražané obdrželi už 10. červenou kartu v ligovém ročníku, o tři více než Pardubice. "S vyloučeními bojujeme celou sezonu. Zkomplikovali jsme si to, od té chvíle to bylo hlavně o bránění. To se nám dnes hodně dobře dařilo, i když si soupeř samozřejmě vždy nějaké šance vypracuje. Nenechali jsme je ale vytvořit velké příležitosti. Nakonec jsme získali cenný bod," prohlásil Vindahl.

Pokud Letenští v úterý porazí doma Ostravu a Slavia o den později nezdolá před vlastními diváky Plzeň, získá Sparta s předstihem titul. "Jsme v dobré pozici, pořád nás ale čekají těžké zápasy. Pokud vyhrajeme další dva zápasy, staneme se šampiony. Soustředíme se jen na to," podotkl někdejší hráč Alkmaaru či Norimberku.

