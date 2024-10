Pavelka chválil Cobbauta. Porazit Brno byl první krok, ale Sparta musí uspět i proti Baníku

Fotbalista David Pavelka (33) přiznal, že po víkendové porážce v Plzni nastala ve Spartě bouřlivější atmosféra. Zkušený záložník ve středu dovedl jako kapitán Letenské k výhře 4:0 nad Brnem ve třetím kole domácího poháru. Na tiskové konferenci řekl, že obhájce ligového titulu podle něj není po horších výsledcích dole a nevidí důvod k panice.

Sparta ztrácí v ligové tabulce už devět bodů na vedoucí Slavii a předstihla ji také Viktoria. "Po Plzni bylo bouřlivěji… Hodně věcí jsme si museli po víkendu vyříkat, nejen po posledním zápase. Už pár týdnů nám některé věci neladily, tohle byl vrchol. Den poté byl hodně intenzivní. Dnes jsme se v poháru chtěli vyhoupnout zase na vítěznou vlnu. Cíl se naplnil, nakonec jsme dali čtyři góly, takže dobré," uvedl Pavelka.

Pokud jde o bouřlivější atmosféru v kabině, příliš konkrétní být nechtěl. "Nerad bych zabíhal do interních věcí. Základ je, že jsme se potřebovali vrátit k principům, které nám dříve fungovaly. Myslím, že jsme je trochu opustili, i hlad po výhře nám chyběl. To je asi tak to hlavní, ale zbytek zůstane v kabině," řekl pražský rodák.

Před vítězstvím nad druholigovou Zbrojovkou vyhrála Sparta jen jeden z posledních šesti zápasů. "Nakopli jsme se při hodnocení v pondělí. Mluvit a polemizovat můžeme dlouho, ale vždy je důležitá reakce na hřišti. První krok byl dneska a teď nás čeká další v sobotu (ligové utkání s Baníkem). Myslím, že dole nejsme. Nezvládli jsme pár zápasů, ale není důvod k panice. To ne," zdůraznil Pavelka.

První poločas proti Brnu však nebyl v podání jeho týmu vůbec dobrý. "Moment překvapení nám v ní jednoznačně chyběl. Cíl byl trefit Brno co nejdřív, čekali jsme, že budou bránit v takovém bloku. Chtěli jsme je utahat, pak ve druhé půli odpadli a napadalo to tam. Nebylo to zpočátku ideální, ale pod kontrolou, nechtěli jsme bláznit," popsal.

Statistiky zápasu. Livesport

Proti Ostravě už Sparta potřebuje zabrat také v lize, pak ji čeká v Lize mistrů domácí duel s Brestem. "Vítězství vždy dodá sebevědomí a klid, my ho teď dlouho nezažili. Někteří kluci si odpočinuli, to jim pomůže. Teď nás čeká zajímavý duel s Baníkem, bude skvělá atmosféra a my ho chceme zvládnout a nachystat se na další zápasy," dodal bývalý reprezentant.

Příslibem může být i debut stopera Eliase Cobbauta. Z Parmy přišel po startu sezony, kvůli zraněním však poprvé nastoupil až dnes. Zkušený brněnský útočník Roman Potočný o Belgičanovi prohlásil, že je pěkný "nechuťák" a je od něj pokopaný a poštípaný.

"Líp bych to asi neřekl. Je to velice silový a rychlostní obránce, navíc leváci jsou na balonu vždy zajímaví. Hlavně je to vítězný typ, zajímavá varianta do naší rotace, třeba si řekne ještě o víc. Po příchodu bojoval se zraněními, teď už konečně může hrát," usmál se Pavelka.