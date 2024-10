Zatrnulo nám, přiznal Koubek po dramatu na půdě Ústí. Plzeň závěr pohárové bitvy podcenila

Mašírovali za postupem, na půdě třetiligového Ústí nad Labem vedli v utkání 3. kola MOL Cupu fotbalisté Plzně už 4:1, nakonec ale zdolali ambiciózní Severočechy jen 4:3. "Pravděpodobně nějakým podceněním, že už je vyhráno, a to ve fotbale není nikdy, jsme zápas zdramatizovali. Ale hlavní bylo postoupit, což jsme splnili," oddechl si před kamerami O2 TV plzeňský kouč Miroslav Koubek (73).

Západočeši už dopředu věděli, že je na půdě Ústí nad Labem nečeká lehká partie. A když se navíc Koubek rozhodl dát prostor v sestavě náhradníkům, čekalo se napínavé klání. "Věděli jsme, že to bude těžké utkání, víme, že Ústí hraje dobrý fotbal. Má nakročeno k postupu do druhé ligy. Má rychlé a agresivní mužstvo," pochválil nejprve Koubek středečního soupeře.

"My jsme šetřili reprezentanty, proměnili jsme většinu sestavy. Měli jsme toho v poslední době hodně. Takže trošku byly obavy, jak to zvládneme s nesehranou sestavou. Na hře to bylo vidět, měli jsme Ústí plné zuby," přiznal poté zkušený trenér.

Viktoria šla v utkání do slibného vedení 4:1, ale nakonec byla ráda za postup a výhru o gól. "Dostali jsme se do komfortního náskoku 4:1, ale pravděpodobně nějakým podceněním, že už je vyhráno, a to ve fotbale není nikdy, jsme to ještě zdramatizovali. Nakonec jsme se obávali o výsledek. Rozhodující bylo ale postoupit," oddechl si.

Radost měl i z toho, že se mezi střelce dvakrát zapsal urostlý Daniel Vašulín. "On je střelec. Můžeme mít výhrady k jiným herním činnostem, ale střelec to je. Dokáže dát gól," pochválil letní posilu z Hradce Králové trenér Viktorie.