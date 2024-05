Sparta je favorit, o tom není pochyb, prohlásil Koubek a ocenil útočné trio soupeře

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek (72) považuje Spartu před středečním finále domácího poháru za favorita. Západočeši si ale zároveň podle něj vysokým vítězstvím 4:0 v březnovém vzájemném duelu v lize dokázali, že mají na to, aby čerstvého českého šampiona porazili. Zkušený kouč také na tiskové konferenci uvedl, že si nemyslí, že by Pražany jakkoliv ovlivnily sobotní oslavy obhajoby titulu.

"Nejenom v tom domácím zápase, ale i na Letné jsme si dokázali, že se Spartou můžeme hrát. Vitík tam v posledních sekundách vyhlavičkovával míč z prázdné branky. Sahali jsme po remíze, i tam jsme hlavně v druhém poločase předvedli dobrý výkon. Tady se nám to povedlo báječně," řekl Koubek.

"Vědomí, že s nimi můžeme a umíme hrát, nás určitě posiluje. Je to takové dobré zjištění do toho finále. Navíc jsme na domácím hřišti. Takže rozhodující je pro nás, že víme, že se Spartou můžeme uspět. I když Sparta je favorit, o tom není pochyb," doplnil nejstarší ligový trenér.

Double je pro Spartu velkou motivací

Vůbec nepředpokládá, že by soupeře mohly nějak negativně ovlivnit oslavy sobotní obhajoby titulu po výhře 5:0 v Mladé Boleslavi. "Sparta přijede v tom nejlepším rozpoložení, protože má obrovský motiv získat double. Téma oslav nebude mít žádný vliv. Když se podaří vyhrát ligu o víkendu, tak můžete slavit jak chcete a hlava pracuje pozitivně. Vůbec to neuškodí. Hráč se za tři čtyři dny dá dohromady a má natěšenou hlavu. Budou toužit po další trofeji. Nejsme naivní, abychom si mysleli, že to je nějaká naše výhoda," mínil Koubek.

Finále vzhledem k horšímu postavení v pohárovém koeficientu bude hostit plzeňská Doosan Arena, oba týmy ale požene vpřed stejný počet fanoušků. "Akusticky asi to domácí prostředí nebude hrát roli žádnou. Ale pokud jde o znalost domácího hřiště i prostorové vnímání, tak výhoda je na naší straně. O tom není pochyb," řekl Koubek.

Vzájemné zápasy obou celků. Livesport

S Plzní může získat třetí trofej – v roce 2015 s ní vyhrál ligu a následně Superpohár. "Zisk poháru by pro mě znamenal radost, nic víc, nic míň. Bylo by to hezké, příjemné. Finále je potvrzení naší dobré cesty v tomto roce. I v jiném poháru jsme byli úspěšní," připomněl Koubek letošní postup do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy.

Důležité podle něj bude ubránit silné a velmi produktivní sparťanské ofenzivní trio Jan Kuchta, Lukáš Haraslín a Veljko Birmančevič. "Klobouk dolů, co ti chlapci poslední dobou předvádějí. Sypou to tam. Budeme muset podat vynikající obranný výkon. Na každého je protizbraň, ale musíte to potom na hřišti předvést. Celkem se nám to v tom posledním zápase dařilo, tak uvidíme, jak na to navážeme," přemítal Koubek.

"Schéma Sparty je automatismus, je propracované, hraje pořád stejně, přesto vítězí. Není jednoduché to zvládnout. Individuální dovednosti hlavně po technické stránce, po stránce herního myšlení, pohybové kultury jsou nadstandardní. Můžete mít recept, všichni možná vědí, jak na to, přesto je Sparta mistrem. Já se domnívám, že právě na základě rozdílu v hrotových pozicích," doplnil Koubek.