Nadšený, šťastný a také unavený po náročné bitvě. Trenér fotbalistů Plzně Miroslav Koubek (73) si užíval euforie poté, co jeho svěřenci složili na lopatky mistrovskou Spartu 1:0 a přeskočili ji i v tabulce. Plzeň tak je momentálně druhá o sedm bodů za Slavií, letenskému celku patří zatím pomyslný bronz. "Budu jen chválit. Byl to jeden z nejlepších výkonů v sezoně, možná ten úplně nejlepší," zářil nejstarší trenér v lize.

Plzeň se netajila, že chce ze šlágru vytěžit tři body a také se jí to povedlo. "Je za tím hodně tvrdé práce, je za tím celoplošný presink. Jen jsem měl obavu, zda jsme schopni to odehrát celý zápas, když máme takhle náročný program. Před kluky smekám. Běžecky i fyzicky to zvládli," konstatoval Koubek.

Klíčem k úspěchu bylo podle plzeňského trenéra napadání rozehrávky sparťanských stoperů. "Chtěli jsme napadat Panáka a Zeleného, využít přečíslení ve středu zálohy, to se dařilo. Ke gólu jsme se postupně prokousávali, až jsme se prokousali," zářil spokojeností zkušený trenér.

Hrdinou utkání se stal Prince Adu. Nový bombarďák Viktorie číslo jedna. "Samozřejmě je tu jen chvíli. Bylo otázkou, jak zapadne do mužstva, ale jde do rychle. Věděli jsme, že je produktivní," lebedil si Koubek před kamerami O2 TV.

Na tiskové konferenci pak shrnul také rozdíl mezi oběma týmy. "Z vítězství máme velkou radost, protože jsme po něm toužili, možná víc než soupeř. Hlavně mě uspokojuje způsob hry, jakým jsme k němu dokráčeli. Byla tam z naší strany aktivita, na Spartu se musí hrát nátlakově," podotkl.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

A výsledek považoval za zaslouženou odměnu. "Byli jsme nebezpečnější, to každý uzná. Sparta neměla pořádnou šanci, my ještě trefili tyč. Jsme v dobré sportovní formě a dnes jsme to potvrdili. Přejme si, aby nám to vydrželo. Víme, co druhé místo znamená, ale je to teprve dílčí stav," uvedl zkušený kouč.

Jeho tým se po reprezentační pauze dostal do formy, vedle nedělního vítězství a remízy v Soluni v minulém ligovém kole vyhrál 3:1 v Ostravě. "Přešli jsme teď na rychlostní hroty, rychlý přechod do útoku. Za nimi hraje reprezentační záloha. Naše hra má parametry, zlepšili jsme se po křídlech. Milan Havel hraje výborně, Cadu byl dnes vynikající. Za nimi stabilizovaná obranná trojka. Skládá se nám to dohromady jedno s druhým, máme zkrátka dobré hráče," dodal Koubek.

Tabulka Chance Ligy