Spekulace posledních dnů se potvrdily, novým sportovním ředitelem DAC se stal Škrtel

Novým sportovním ředitelem Dunajské Stredy se stal bývalý slovenský fotbalový reprezentant Martin Škrtel (39). Na čtvrteční tiskové konferenci to oznámil výkonný ředitel klubu Jan Van Daele.

DAC je v současné době na třetím místě neúplné tabulky Niké Ligy, v této sezoně nicméně překvapivě vypadl na evropské půdě ve 2. předkole Konferenční ligy s ázerbájdžánským klubem Zira.

Škrtel vedl Slovensko jako kapitán v premiéře na ME v roce 2016. Sokoli postoupili na tomto turnaji do osmifinále, což je jejich dosavadní maximum na vrcholové akci. Bývalý stoper byl také na MS 2010 v JAR, což je dosud jediný světový šampionát, na kterém Slováci startovali. Reprezentační kariéru ukončil v říjnu 2019 a se 104 duely v národním dresu je na pátém místě historických tabulek.

Škrtel je novým sportovním ředitelem DAC. dac1904.sk / Lelkes Ernő

"V první řadě jsem vděčný. Chci poděkovat majiteli klubu i výkonnému řediteli za důvěru a šanci. Začíná pro mě nová etapa a věřím, že ty zkušenosti, které jsem nabyl jako hráč, budu umět přetavit do nové práce a nové pozice. Jsem rád, že tato šance přišla a můžu se vydat touto novou funkcionářskou cestou právě v tomto klubu. Udělám vše pro to, abych nezklamal a naplnil svůj úkol, i cíle klubu," řekl na tiskové konferenci Škrtel.

Na klubové úrovni zanechal největší stopu v Liverpoolu, kde strávil osm let. S The Reds získal v sezoně 2011/12 ligový pohár. V lize triumfoval dvakrát, nejprve se Zenitem Petrohrad (2007) a o třináct let později s Basaksehirem. Na konci kariéry působil ve Spartaku Trnava, se kterým získal před dvěma lety Slovenský pohár po finálovém triumfu nad tradičním rivalem Slovanem Bratislava. Čtyřikrát byl oceněn jako nejlepší fotbalista Slovenska (2007, 2008, 2011, 2012) a jednou jako hráč sezony v Liverpoolu (2012).