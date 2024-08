Dočká se Henry chybějícího zlata? Francii za ním táhne duo, které zářilo v Crystal Palace

Thierry Henry (46) vyhrál během své hráčské kariéry téměř vše, co se dalo. Olympijské zlato mu ve sbírce chybí, chtělo by se ale říct, že jen prozatím. Někdejší skvělý forvard totiž z pozice trenéra dovedl francouzskou reprezentaci do finále domácího olympijského turnaje a přiblížil evropskou fotbalovou velmoc k druhému olympijskému triumfu v historii. "Mám pocit, že žiju svůj sen," prozradil trenérský zelenáč.

Francii na olympijských hrách táhne duo, které v uplynulé sezoně pomohlo Crystal Palace k desátému místu v anglické Premier League. Útočník Jean-Philippe Mateta dal v dosavadním průběhu čtyři branky a křídelník Michael Olise se v dosavadním průběhu turnaje blýskl dvěma přesnými zásahy a čtyřmi asistencemi.

Do hlavní role se produktivní duo obsadilo i v semifinálovém dramatu v Lyonu. Francie ještě sedm minut před koncem střetnutí s Egyptem překvapivě prohrávala 0:1, v 83. minutě ale Olise převzal míč na půlící čáře, potáhl ho o dobrých 30 metrů a skvělou průnikovou přihrávkou vyzval Matetu k vyrovnání.

Zápas došel do prodloužení a v něm opět úřadovalo produktivní duo. V první polovině prodloužení otočil skóre na stranu domácích Mateta a po změně stran se prosadil také Olise. V podstatě sami tak francouzský výběr dotáhli za postupem. "Už se nemohu dočkat, až se konečně podíváme do Paříže. O hrách jsme se bavili rok a půl v kuse a teď jsme ve finále. To je sen," líčil před druhým olympijským finále ve francouzské historii Mateta.

Poprvé si Les Bleus o olympijské zlato zahráli před 40 lety v Los Angeles a ve finále proti Brazílii vyhráli 2:0. Tentokrát na domácí výběr v pařížském Parku princů čeká Španělsko. A právě duel s tradičním rivalem ve Francii vzbuzuje příjemné vzpomínky. Na stejném místě totiž reprezentanti Galského kohouta v roce 1984 porazili Španělsko ve finále Eura.

Nyní by Henryho svěřenci chtěli na vousatou vzpomínku navázat. "Víme, že nás čeká extrémně kvalitní soupeř, který v posledních letech odehrál několik velkých finálových klání. My ale Francii nechceme zklamat. Nechtěli jsme být týmem, který nezíská medaili a to se nám povedlo. Teď uvidíme, na co budeme stačit ve finále," řekl Henry.

Francie má jistotu medaile i přes to, že se s kluby nepodařilo dohodnout účast největších hvězd Kyliana Mbappého a Antoina Griezmanna. Nejznámějším jménem v Henryho výběru tak je bývalý útočník Arsenalu Alexandre Lacazette. Zkušený forvard do turnaje vstoupil skvěle, gólem a asistencí sestřelil Spojené státy, od té doby ale mlčí.

Prosadí se ve finále, nebo Henryho k poslední chybějící reprezentační trofeji dovedou Mateta s Olisem? To se ukáže v pátek v 18 hodin, kdy je na programu finále olympijského turnaje.