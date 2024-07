Kanadský skandál s drony není raritou, špionáž má ve fotbale letitou praxi

Špionáž na olympijských hrách? Paříží otřásl skandál ještě předtím, než bývalá atletka Marie-José Pérecová (56) a judista Teddy Riner (35) stihli zapálit v Tuilerijských zahradách olympijský kotel. Kanadský ženský tým na svůj úvodní čtvrteční zápas totiž trénoval poněkud netradičně. Nový Zéland si stěžoval, že zaměstnanec zlatého týmu z Tokia 2021 přelétal nad jejich tréninkem v Saint-Étienne dronem. Kanada ale není prvním týmem, který si tajným pozorováním chtěl pomoci.

Kvůli špionážnímu skandálu nasedli zpátky na letadlo domů neakreditovaný analytik týmu Joseph Lombardi a asistentka trenérky Jasmine Manderová, které údajně podával zprávy. Koučka Bev Priestmanová dobrovolně ze zahajovacího utkání odstoupila. "Za chování v našem týmu jsem v konečném důsledku zodpovědná já. V souladu s tím, abych zdůraznila závazek našeho týmu k integritě, jsem se rozhodla dobrovolně odstoupit z trénování čtvrtečního zápasu," uvedla.

Kanadský olympijský výbor se ale mezitím dozvěděl o dalším incidentu týkajícím se Nového Zélandu, ten podal stížnost u oddělení pro integritu MOV a požadoval odpovědi. To již trenérka neustála. Úřadující olympijské vítězky sice porazily Nový Zéland 2:1, ale pár hodin poté, co přistáli Lombardi a Manderová, se letadlo muselo otočit i pro Priestmanovou. Kanadská fotbalová asociace ji pozastavila činnost. "Během posledních 24 hodin jsme získali další informace o předchozím použití dronů proti soupeřům před olympijskými hrami v Paříži 2024," uvedl generální tajemník Kanadského fotbalu Kevin Blue. Za obhajobou tým povede po zbytek olympijských her asistent trenéra Andy Spence.

Priestmanová dostala od FIFA roční zákaz činnosti. Kanadě bylo zároveň odebráno 6 bodů a částečně tím byly pošlapány naděje na obhajobu olympijského titulu. Aby se probojoval do vyřazovacích částí, potřebuje tým pod Spencovým vedením ve zbývajících zápasech skupiny A získat maximum bodů a příznivý brankový rozdíl k tomu. Zatím se jim to daří. V Nice porazily domácí Francii 2:1 a drží třetí místo v tabulce před Zélandem. Ve středu je čeká poslední zápas skupiny s první Kolumbií.

Triky se skauty číhajícími na trénincích soupeřů jsou sice pravděpodobněji starší než Priestmanová sama, špionáž ve stylu Kanady ale není úplnou novinkou. Kouč Les Bleus Didier Deschamps si dronu nad hlavami svých hráčů všiml při trénincích na mistrovství světa 2014 v Brazílii, doteď však zůstalo záhadou, komu, či zda vůbec někomu ze soupeřů z tehdejší skupinové fáze, tedy Švýcarsku, Ekvádoru či Hondurasu, patřil.

Úsměvně dopadlo obvinění ze sledování před mistrovstvím světa roku 1994. Anglii čekal kvalifikační zápas proti Norsku, kouč Graham Taylor ale ze strachu ze špionáže přesunul svou tréninkovou základnu do vojenského objektu nacházejícím se nepříhodně nedaleko domu šéfredaktora norského deníku. Ten anglickou taktiku druhý den ráno zveřejnil. Anglie v Oslu prohrála 0:2 a na turnaj v Americe neodjela, Taylor byl následně odvolán.

Kvalifikace se týkalo i další nařčení. Téměř identicky v roce 2017 Honduras obvinil Austrálii, že během přípravy na zápas o účast na mistrovství světa sledovala jejich tým dronem. Zveřejnili dokonce záběry z incidentu na platformu X. Austrálie však vše popřela.

Paranoia zvítězila i v Chile. Rivalita s Argentinou je pověstná, takže když chilský tým zahlédl při tréninku na kvalifikační zápas na mistrovství světa 2021 dron, hned tušil špionáž. Diplomaticky to ale rozhodně neřešili. Bez okolků vyslali vlastní dron a údajného agenta sestřelili. Ukázalo se však, že zařízení patřilo chilské energetické firmě Enel, která kontrolovala osvětlení. Chilská fotbalová asociace to nazvala nehodou, novináři ale spekulují, že šlo o záměr trenéra Martína Lasarteho.

Špionáž má své místo i na klubové úrovni. V roce 2018 bundesligový klub Brémy přiznal, že nad tréninkovým hřištěm Hoffenheimu létal dronem a omluvil se za jakékoliv nepříjemnosti, které to mohlo způsobit.