Bylo to něco neuvěřitelného, hodnotil Yoro debut v dresu Manchesteru United

Leny Yoro (18) ve čtvrtek zkompletoval přestup z Lille do Manchesteru United a už v sobotu nastoupil k prvnímu utkání za anglický klub. Stále velmi mladý obránce odehrál první poločas přátelského souboje s Rangers a přispěl k výhře 2:0.

"Bylo to něco neuvěřitelného," hodnotil svůj debut. "Po týmové stránce to byl dobrý zápas a mám radost i ze svého výkonu, snad takhle budeme pokračovat. Spoluhráči mi hodně pomohli, pohodlně se cítím i díky dalším členům týmu. Působíme jako tým, i to je pro mě moc důležité," dodal.

Yoro na sebe upozornil svými výkony v Lille a Manchester United za něho zaplatil 62 milionů eur, dalších osm milionů může francouzský celek dostat na základě bonusů. Sám fotbalista podepsal pětiletý kontrakt s opcí na další rok a stal se nejdražším osmnáctiletým stoperem historie.

"Je obrovsky talentovaný, proto ho vedení koupilo. Jestli chcete hrát za Manchester United, tak musíte mít kvalitu a tu on ukázal během prvního poločasu. Je mladý, talentovaný a umí velmi dobře pracovat s míčem. Jsme tady od toho, abychom mu pomohli, nějaký čas na aklimatizaci samozřejmě bude potřebovat," nechal se slyšet brankář André Onana.

"V defenzivě předvedl dva vynikající zákroky a byl silný na míči. Výjimkou byl jenom jeden moment ze závěru prvního poločasu, kdy zahrál rukou," hodnotil výkon obránce Manchester Evening News.

Manchester United v pondělí zahájil přípravu porážkou od Rosenborgu a včerejší triumf nad Rangers svými góly zařídili Amad Diallo a Joe Hugill. Příští týden Red Devils cestují na turné do Spojených států amerických, kde se střetnou s Arsenalem, Betisem a Liverpoolem.