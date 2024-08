Flicka potěšil výkon týmu proti Realu Madrid, rád by ale zlepšil hru bez míče

I čtvrté přátelské El Clásico ve Spojených státech ovládla Barcelona. Další vítězství v přípravě jí tentokrát vystřelil nováček v prvním týmu Pau Víctor (22), který si vysloužil pochvalu Hansiho Flicka. Trenér však ve výkonu viděl i slabé stránky.

Katalánci odehráli v USA už druhý přátelský zápas, v noci na středu na penalty zdolali Manchester City. Od té doby Flick s týmem zapracoval na řadě nedostatků. "Hráčům jsem řekl, že chci na hřišti vidět zlepšení oproti našemu výkonu proti Manchesteru City. To se povedlo, vedli jsme si dobře," pochválil své svěřence někdejší kouč německé reprezentace.

Zároveň ovšem spatřoval nedostatky, a to zejména v činnosti bez míče. "V určitých situacích jsme se zatáhli příliš hluboko a nevyvíjeli tlak na soupeřovy hráče s míčem. To se nesmí stávat, je to problém. Musíme se na tuto věc soustředit a tlačit na protivníka celých devadesát minut," nabádá vítěz Ligy mistrů s Bayernem Mnichov.

Vítězství 2:1 zařídil Blaugranas oběma zásahy Pau Víctor, jenž loni hostoval z Girony v barcelonském rezervním týmu, aby jej následně katalánský klub získal na trvalý přestup. Flick nyní nechtěl vyloučit, že si dvaadvacetiletého útočníka či křídelníka ponechá v kádru "áčka". "Uvidíme, co se stane," uzavřel.