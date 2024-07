Ošklivé zranění reprezentanta Juráska, v přípravě si zlomil ruku v předloktí

Reprezentační obránce David Jurásek (23) nedohrál přípravný zápas Hoffenheimu proti Norwichi. Bývalý hráč pražské Slavie či Mladé Boleslavi si totiž v jednom ze soubojů zlomil ruku v předloktí a podle informací Livesport Zpráv musí na operaci. Klub na sociální síti X potvrdil frakturu jedné ruky, ačkoliv původní informace hovořily o zlomenině obou.

K nešťastnému momentu došlo už ve 12. minutě zápasu, ještě za stavu 0:0. Po jednom z hlavičkových soubojů Jurásek nepříjemně spadl na zem a následovalo dlouhé ošetřování. V 17. minutě nedávného účastníka fotbalového Eura v Německu musel vystřídat Marius Bülter, jeho parťák byl odnesen na nosítkách. Zápas s Norwichem nakonec skončil 2:2, ačkoliv německý celek vedl 2:0.

Jurásek po výborné sezoně 2022/23, kterou strávil v pražské Slavii, zamířil do portugalské Benfiky Lisabon. V lednu zamířil na hostování právě do Hoffenheimu, to se v červnu prodloužilo.

Juráskovy předchozí sezony. Livesport

Dá se očekávat, že Jurásek kvůli zranění nestihne start nové sezony. Hoffenheim do ní vstoupí 16. srpna zápasem domácího poháru, bundesligový ročník odstartuje o osm dní později proti Kielu. Reprezentaci čeká na začátku září vstup do Ligy národů a úvodní dva zápasy skupiny v Gruzii a s Ukrajinou.