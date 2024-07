Slavia si poradila s polským vicemistrem. Boleslav si zastřílela, vyhrála i Olomouc

Slavia ve druhém přípravném utkání poprvé zvítězila. Po sobotní remíze 1:1 s Pardubicemi porazila ve středu na soustředění v Rakousku polského vicemistra Slask 2:0. Mladá Boleslav rozstřílela druholigový Varnsdorf 5:0, Olomouc si poradila s Trenčínem 3:0.

Slavia si rozložila góly do obou poločasů. V prvním se trefil Senegalec Malick Diouf a po změně stran Řek Giannis-Fivos Botos, jehož příchod vršovický klub oznámil ve středu. Zároveň uvedl, že Botos po podpisu čtyřleté smlouvy v Edenu bude hostovat v jiném týmu z české ligy, který se pro něj aktuálně hledá.

"Hráli jsme s Rakówem a to byly velké bitvy a dnes s Wroclawí, druhým týmem polské ligy. Jsou kvalitní a také to ukázali. Nic jednoduchého, ale přesně jsme si ukázali, že s těmito týmy, které hrají tvrdší fotbal, nám to napodobuje týmy z české ligy. Je to dobrá příprava pro nás a jsme spokojení," citoval web Slavie asistenta trenéra Zdeňka Houšteckého.

Mladá Boleslav zvítězila i ve čtvrtém přípravném utkání. Jeden z pěti českých pohárových účastníků v nadcházející sezoně rozhodl o triumfu proti Varnsdorfu už v úvodním dějství, kdy se trefili Matyáš Vojta, Lukáš Mašek a Lamin Jawo. Po přestávce dal dva góly Tomáš Ladra.

"Rozložili jsme zátěž. Pomalu se blížíme k začátku sezony. Hráče budeme víc zatěžovat a bude z toho krystalizovat základní sestava," řekl pro klubovou televizi trenér Středočechů David Holoubek.

Další přípravné zápasy

Olomouc po remízách s polskými celky Štětínem a Bialystokem v přípravě na třetí pokus poprvé pod trenérem Tomášem Janotkou zvítězila. Proti Trenčínu si při vítězství 3:0 schovala všechny tři branky do druhého poločasu, postupně se prosadili Matěj Mikulenka, Vít Beneš a Matěj Hadaš.

Pardubice remizovaly s ligovým nováčkem Duklou 1:1. Východočechy poslal v Lázních Bohdaneč do vedení David Huf, za Pražany ale vzápětí srovnal z penalty Jakub Barac.

Výsledky přátelských utkání